Jatos privados e testes. O que os golfistas fazem para jogar em segurança

A comunidade de Sotogrande, com campos de golfe do nível da Ryder Cup, docas para iates e campos de polo, oferece um serviço de jato particular com maior proteção contra a covid-19 do que as companhias aéreas. Isto significa testes ao vírus antes do embarque, menos passageiros e terminais privados para clientes a caminho da vila à beira-mar ou do quarto de hotel. A conta: "cerca de 5 mil euros" por pessoa durante três dias nos campos de Valderrama, Real Club de Golf Sotogrande e La Reserva.

Atrair turistas novamente para Espanha é uma tarefa difícil. As medidas de isolamento social mais rigorosas da Europa não impediram o país de registrar uma das mais altas taxas de mortalidade por coronavírus do mundo, e grande parte dos governos regionais continuará confinada em junho. Turistas estrangeiros, no entanto, podem chegar em jatos aos resorts da Espanha.

Caso voem com a Easyjet, por exemplo, os golfistas devem encontrar as máscaras necessárias, mas distanciamento social somente se houver assentos vazios disponíveis. A Ryanair Holdings não planeia testar a tripulação de cabine nos voos de regresso.

"Evitar aeroportos e ficar apertado num tubo de alumínio: é o que as pessoas vão tentar evitar nos próximos meses", diz Marc Topiol, CEO da Sotogrande, proprietária e operadora do complexo na região sul da Andaluzia.

Há muito que este é um ponto de encontro para nomes poderosos da Europa, desde Tony Blair ao falecido presidente do conselho do Banco Santander, Emilio Botin. O Sotogrande não tem escassez de moradores com jatos particulares. A data do primeiro voo de chegada pode mudar, admitiu Topiol, embora 15 de junho seja possível.