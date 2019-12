As 14 praias onde tem de ir antes de morrer

Praia Navagio, Zaquintos, Grécia Foto: Pexels

Também conhecida por Shipweck, esta praia fica na ilha de Zaquintos, na Grécia. Este nome, Shipweck, simboliza um naufrágio de um navio designado Panagiotis, que se pensa ter pertencido a contrabandistas e que naufragou nesta ilha. Em seu redor prevalecem várias falésias calcárias. Só é possível chegar à praia de barco, pelo que existem vários portos ao redor da ilha.Esta praia é especial por uma razão única. É possível ver pegadas de dinossauro aqui – sim, leu bem. Quando a maré está no seu nível mais baixo, conseguem ver-se pegadas de dinossauro e fósseis de plantas com mais de 125 milhões de anos preservados no arenito. Esta praia apresenta falésias cor de âmbar e é banhada pelo Oceano Índico.No meio das 115 ilhas no oceano índico, ao largo de África encontra-se esta praia. Há quem a designe como a mais bonita do mundo. Situa-se na pequena ilha de La Digue. Grandes e pesadas pedras de granito contrastam com a areia branca, tornando-a bastante fotogénica.Que a Costa Rica é uma ode à preservação da natureza em todo o seu esplendor, isso já sabíamos. Esta praia diferencia-se por se situar no Parque Nacional Manuel António, considerado pela revista Forbes (2011) como um dos doze parques mais belos do mundo.Esta praia situa-se em Tulum, numa região conhecida como a Riviera Maya, localidade arqueológica. Esta é uma das praias mais bonitas do México, com areia clara e águas cristalinas e permite a quem a visita aliar cultura a descanso.Situa-se na ilha de Oahu, em Honolulu, e fica numa baía. É um destino turístico muito popular, que tem cerca de 3 milhões de visitantes por ano. É o local ideal para os praticantes de snorkeling (prática de mergulho desportivo em águas praticamente paradas).É portuguesa e logo aí deveria dizer tudo. Situa-se no litoral Algarvio, a sul do país e foi eleita entre as 52 melhores praias de todo o mundo pela CNN em 2018. Para a estação norte-americana a praia é mesmo de "cortar a respiração".Esta praia trata-se de um atol (uma ilha oceânica em forma de anel), um dos maiores da Polinésia Francesa, situado no arquipélago de Tuamotu. Possui águas quentes e é um refugio para espécies raras de peixes, ideal para amantes de mergulho. A paisagem é deslumbrante.De todas as maravilhosas praias de Grenada esta é considerada a melhor. Possui muita fauna e flora marinhas. Uma curiosidade: foi visitada oficialmente pelo príncipe Harry, em 2016, a propósito do impacto das alterações climáticas no ambiente das Caraíbas.A três quilómetros da cidade principal de Puerto Ayora, cidade na ilha de Santa Cruz, Equador. É um paraíso para quem a queira visitar. Areia branca, rochas de lava preta e muitas iguanas marinhas. Com sorte também poderá avistar caranguejos, pássaros típicos da região e tubarões a rondar os baixios.Esta praia situa-se no arquipélago brasileiro de Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco. Trata-se de uma praia isolada, apresenta vegetação nativa e tem ainda uma falésia bastante alta. A areia é clara, ora pois, e o mar de um tom azul esverdeado. O acesso é difícil mas a paisagem vale tudo.Na segunda maior ilha do arquipélago das Ilhas Baleares, a leste de Espanha e a oeste da Sardenha, esta praia é digna de um postal de férias. A água é tão cristalina que os iates parecem permanecer em suspenso, aqui.Esta ilha na costa este das Maurícias, é famosa pelas suas praias. Todos os dias turistas vindos de toda a parte passam o dia inteiro na ilha. Entre outras atividades, o snorkeling é muito requisitado aqui. É um dos destinos mais populares nas Maurícias.É um verdadeiro paraíso tropical. Também referida como praia azul, é um destino perfeito para relaxar, entretenimento e pesca, ideal para umas férias em família. Foi nomeada uma das melhores praias do mundo, em 2019, pelos Travelers’ Choice Award do Trip Advisor.