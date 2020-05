5 livros que metem água… para matar saudades das férias

A capa do livro St. Tropez Soleil (Assouline) e imagem do interior do livro: Pequeno-almoço no cais antes da partida para uma corrida, em setembro de 2019. Foto: Assouline



St. Tropez Soleil, de Simon Liberati. Assouline, €88 (aproximadamente)



Imagem do interior do livro St. Tropez Soleil: Vista da cidade de St. Tropez da cidadela com a icónica torre do sino da Igreja de St. Tropez. Foto: Assouline



St. Tropez é um dos locais de destaque na Riviera francesa. Há décadas que se tornou um destino de celebridades e também serviu de inspiração a muitos escritores, artistas e cineastas. O autor, Simon Liberati, é um escritor e jornalista francês e, com este livro, leva-nos numa viagem pela história de St. Tropez. O interior está recheado de imagens variadas de paisagens, recantos, locais turísticos, espaços míticos, festas, celebridades, natureza… das memórias a preto e branco às coloridas fotografias tipo postal que fazem justiça à beleza da paisagem.

A capa do livro Pools (Rizzoli) do interior do livro: Dylan and Paris Bronson, “Hollywood Sons,” L’Uomo Vogue, Bel Air, 2016. Foto: Alice Hawkins



Pools: Lounging, Diving, Floating, Dreaming: Picturing Life at the Swimming Pool, editado por Lou Stoppard. Rizzoli, €60



Imagem do interior do livro Pools: Bagno di Romagna, Italy, 2014. Foto: Polly Brown



A editora deste livro, Lou Stoppard, decidiu tratar a piscina como um elemento cultural, musa de artistas, escritores, fotógrafos e cineastas, tornando esta obra musa de todos os que estão ansiosos por mergulhar numa. O livro está organizado por temas (Escapes, Galmour, Arqchitecture, Holiday, Meditation, Freedom, Coming of Age, Movement, Sex, Ralaxation e Peace) e conta com imagens dos melhores fotógrafos. Stoppard escreve para títulos como o Financial Times, a The New Yorker e diferentes edições da Vogue, mas para esta obra os textos ficaram a cargo de ouros autores.

Capa do livro Heroes of the Sea (Teneues) e imagem do interior do livro.



Heroes of the Sea. A Marine Journey with the Protectors of our Great Oceans, de York Hovest. Teneues, €55.



Imagem do interior do livro Heroes of the Sea.



O autor deste livro, York Hovest, é um fotógrafo de investigação que gosta de explorar diferentes culturas e paisagens naturais em locais remotos do mundo. É um aventureiro preocupado com causas ecológicas e a preservação do planeta e juntou-se a cientistas, ativistas e visionários para contar as suas histórias e documentar projetos para salvar os oceanos. O resultado é este livro onde se podem ver imagens desde os Mares do Sul até ao Círculo Ártico e com um prefácio assinado por Dalai Lama. Há também um filme documentário que acompanha esta edição e um site com o nome do livro. Para chamar atenção para o projeto e para o problema em questão, o autor decidiu embarcar com dois amigos na aventura de atravessar o Oceano Atlântico num barco a remos, construído especialmente para a viagem.

Capa do livro Surfing (Taschen)



Surfing, de Jim Heimann. Taschen, €60



Imagem do interior do livro Surfing.



Este livro é uma verdadeira homenagem ao surf enquanto desporto e, para alguns, certamente também como culto. Está organizado de forma cronológica, desde 1778 até à atualidade e percorre a história desta atividade através de fotografia, moda, cinema, arte e música para explicar a longevidade e o fenómeno do surf. Cerca de 900 imagens são acompanhadas de textos dos melhores jornalistas de surf da atualidade. Este livro foi lançado inicialmente em tamanho XXL (€150), mas em junho será lançada uma versão mais leve, em tamanho XL. O autor do livro e responsável pela edição dos conteúdos que o compõem é Jim Heimann, editor executivo na Taschen America.

Capa do livro Water (Teneues) e imagem do interior do livro.



Water. A Journey through the Element, de Rudi Sebastian. Teneues, €40.



Imagem do interior do livro Water.



Este é, simplesmente, um livro recheado de belas imagens. O fotógrafo Rudi Sebastian tem dedicado a carreira a captar a água nas suas diferentes formas e nesta edição podemos ver o seu trabalho através de paisagens e recantos de todas as zonas do mundo, água em inúmeras tonalidades de azul e verde, a formar esculturas de gelo ou a desenhar caminhos pela Natureza. As imagens são acompanhadas por textos que exploram a história natural da água na terra. Além de encantar e fazer viajar, este livro também faz pensar sobre a importância deste recurso.