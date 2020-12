Este relógio mostra os segundos e não as horas. Quer saber porquê?

Chama-se Silica e é a mais recente marca portuguesa de relojoaria lançada por quatro jovens portugueses, que pensaram numa forma criativa de contrariar a insistência que temos em "viver a vida a pensar no futuro e nunca no presente". Elementos naturais como a água, o sol e a areia (pioneiros na criação de instrumentos ancestrais de medição do tempo) foram a inspiração da coleção de estreia da marca e levaram à escolha do nome Silica - por ser um mineral presente na areia.

Silica é uma nova marca de relógios portugueses.

Com o mote "Different Time", a Silica pretende recordar-nos a urgência de vivermos o presente ao realçar nos seus produtos os minutos em vez de as horas, e o ponteiro dos segundos - o único que permite percecionar a velocidade do tempo antes de sabermos as horas.

Relógio Areia Branca, €129,99, Silica.

Segundo Francisco Malvar, responsável da Silica, os relógios foram idealizados para que no preciso momento em que olhamos para o nosso pulso a fim de saber que horas são, nos lembremos antes (e também) que o tempo não para e que a vida é para ser vivida ao segundo. "É o foco no agora e não no tempo que falta para o que virá, nem no tempo que já ficou para trás" explica, em comunicado de imprensa, acrescentando que "usar um relógio Silica é mais do que transportar as ‘horas’ no pulso. É lembrarmo-nos de que cada momento conta".

Esta primeira coleção apresenta seis modelos, para homem e mulher, e é composta pelos modelos Ursa, Arda, Areia Branca, Zavial, Mosteiros e Laje. Clássicos, de um design minimalista e com tons neutros que variam entre o castanho, o preto e o azul e apontamentos de dourado ou bronze, têm mostradores em aço inoxidável e vidro de safira e braceletes em couro italiano. Cada relógio está disponível por €129,99.