Álvaro Siza Vieira x Cauny: um relógio para colecionadores

O arquiteto desenhou este novo modelo da Cauny. Foto: DR

O novo modelo. Foto: DR

Um dos mais premiados arquitetos da história portuguesa alia-se à consagrada relojeira suiça Cauny, quase centenária, para criar um modelo de relógio de pulso intemporal e duradouro. "Desenhar um relógio de pulso em diálogo com Filipe Costa Almeida foi para mim um belo e estimulante exercício", confessa o arquiteto, dizendo que quis "que o relógio parecesse mesmo um relógio", sem grandes invenções.A edição Cauny X Siza está disponível em duas versões,, com dois tamanhos diferentes (para mulher e homem). O relógio apresenta movimento de quartzo super slim, vidro de safira, bracelete de pele italiana genuína em castanho ou preto, detalhes finamente trabalhados, mostradores e ponteiros característicos do traço do arquiteto e uma inscrição de Álvaro Siza Vieira na caixa de aço 316L de alta precisão.Em comunicado de imprensa, os responsáveis da Cauny mencionam a honra que foi ter o arquiteto vencedor do Prémio Pritzker nesta colaboração. "Álvaro Siza é, porventura, o maior arquitecto do nosso tempo, mas também uma das pessoas com quem foi mais fácil trabalhar. Em cada passo deste caminho, testemunhámos a enorme vitalidade criativa, a rapidez do pensamento, a liberdade no desenho, a curiosidade incessante, o rigor com que cuida de cada detalhe" contam. "Estas são características conhecidas desde há muito; a novidade é revelarem-se desta vez num relógio de pulso. É sem dúvida um dos momentos que mais nos orgulha no percurso centenário da Cauny e a nossa maior contribuição para a história do desenho de relógios."