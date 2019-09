Thom Browne, o designer que encolheu o fato

Foi em 2001que o designer Thom Browne se estreou no mundo da moda com o seu fato masculino encolhido alguns centímetros antes do fim das calças. As reações não foram promissoras. "A receção inicial que tive foi: 'O que está a fazer?'", lembrou Browne à GQ norte-americana deste mês. Escusado será dizer que se enganaram a respeito do seu trabalho.

A alfaiataria de Thom tornou-se referência, tendo recebido três vezes o prémio do CFDA, Council of Fashion Designers of America, na categoria Moda Masculina (em 2016, 2013 e 2006). As alterações de modelagem e proporção dos fatos tornaram-se a sua marca registada, que conquistou um dos maiores atletas do mundo. LeBron James encomenda habitualmente os seus fatos, e com eles é visto constantemente a chegar aos jogos de basquetebol dos Los Angeles Lakers da NBA.

LeBron James encomenda habitualmente os fatos Thom Browne Foto: Instagram @thombrowneny

Dwyane Wade chamou a atenção na Semana de Moda de Paris em Thom Browne ao lado da mulher Gabrielle Union Foto: Melodie Jeng/Getty Images

O ex-companheiro de profissão de James Dwyane Wade chamou a atenção durante os desfiles para a primavera-verão 2018 da Semana de Moda de Paris em Thom Browne, carregando uma das carteiras da marca em forma de cão. No ano passado, toda a equipa de basquetebol do Cleveland Cavaliers usou seus fatos para os playoffs.

A carregar o vídeo ...

A marca firmou uma parceria com o clube de futebol FC Barcelona para a temporada de 2018-2019 Foto: Iris Humm | Thom Browne

Lionel Messi e o clube de futebol FC Barcelona também apareceram com o fato encolhido fora de campo, numa parceria com a marca para a temporada de 2018-2019.

A carregar o vídeo ...

Este ano, na Met Gala 2019, o também jogador de basquetebol Odell Beckham Jr. escolheu um smoking sem mangas e saia plissada de Browne.

Odell Beckham Jr. para a Met Gala 2019 Foto: Instagram @thombrowneny

A carregar o vídeo ...

O designer conquistou as celebridades e a indústria, já que, em agosto de 2018, a Ermenegildo Zegna anunciou a compra de 85% da marca Thom Browne, que se manteve a funcionar de maneira independente.