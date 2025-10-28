PUMA x Represent. Uma ode ao espírito do futebol britânico

Há muito tempo que o futebol ultrapassou os limites do campo. O pré-jogo, as claques e a estética das bancadas acabaram por construir uma linguagem própria, uma subcultura que une o desporto, a cultura urbana e a moda. É essa interseção que a Puma - gigante do desporto, e a Represent - marca britânica de streetwear de luxo, pretenderam reinterpretar na sua mais recente colaboração.

O início desta parceria começou em setembro, com o lançamento dos ténis Speedcat. A nova coleção, que se expande agora para o universo do vestuário e dos acessórios, revisita o arquivo da Puma pela lente da Represent, conhecida pela sua abordagem minimalista e rigor artesanal. O resultado é uma coleção contemporânea em ode ao espírito do futebol britânico. Uma coleção que é, em última análise, um exercício de tradução cultural: uma coleção que fala de pertença e tradição num tom moderno, com um sotaque discreto do norte de Inglaterra, reinterpretando o espírito das arquibancadas em peças de luxo urbano, num equilíbrio entre a estética nostálgica dos anos 90 e a sobriedade do luxo moderno.

Puma e Represent reinterpretam o futebol britânico numa coleção de luxo urbano Foto: DR

Na prática, as peças clássicas da Puma foram redesenhadas com muita precisão, com um toque urbano, tons neutros e texturas mate, revelando e mantendo fidelidade à assinatura da Represent, evocando o imaginário urbano das cidades britânicas e a estética “terrace”.

Entre outros detalhes há construções em malha, tecidos técnicos, fechos personalizados e bordados. Em destaque, surge o blusão T7 e as sapatilhas King Indoor, também um blusão utilitário inspirado no anoraque, em sarja e com bolso frontal oversize, um bomber preto com a gola em estilo camisa e calças de alfaiataria desportiva. Já os acessórios reforçam a ideia de funcionalidade pensada para se integrar naturalmente no quotidiano: apresentando uma mala à tiracolo em versão compacta, e um boné de basebol disponível em duas cores bastante versáteis.

Blusão T7 da Coleção PUMA x Represent Foto: DR

A coleção já se encontra disponível em Puma.com, lojas selecionadas e pontos de venda da marca.