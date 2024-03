Piiton, a nova marca portuguesa de vestuário para quem faz padel, ténis ou golfe

Viviane Rocha, uma das mentes por trás da Piiiton - uma marca de roupa desportiva, partilha com a Must que a ideia da marca era não só a de conseguirem roupa desportiva elegante, mas sim garantir conforto para as mulheres ativas que praticam padel. "A ideia de criar a nossa própria marca de roupa surgiu da necessidade de encontrar equipamento de padel para a equipa da Confraria [da qual Viviane faz parte]", partilha. "Sempre quisemos ter um ar profissional nos torneios, mas não encontrávamos nada que se encaixasse perfeitamente. Foi assim que decidimos desenhar o nosso próprio equipamento", acrescenta.

As fundadoras, Viviane Rocha, Piu Pinto Basto e Inês Sarrail, complementam-se em todas as áreas necessárias para o sucesso da marca. Rocha é empresária na área de restauração, Basto é formada em marketing e cuida da parte digital e imagem, enquanto Sarrail traz consigo o know-how na produção e operação de uma marca. Juntas, encontraram na Piiiton uma forma de unir a amizade, a diversão e o desejo de ajudar mulheres a serem elegantes em todas as atividades, inclusive durante o desporto.

Viviane Rocha revela que o processo de lançamento demorou mais do que o previsto devido à procura pelo tecido ideal. Foto: @piiiton

Os princípios fundamentais da marca giram em torno da elegância no desporto. Rocha destaca que a roupa deve ser prática, bonita e de qualidade, capaz de transitar facilmente do desporto para a rua. "Queremos que uma mulher se sinta elegante também ao fazer desporto", enfatiza. As próximas coleções da Piiiton visam criar peças que possam ser usadas tanto nos campos de padel e ténis, quanto nas ruas, proporcionando praticidade para mulheres com agendas agitadas.

Inspiradas no estilo retro e clássico dos anos 70, as fundadoras encontraram assim a primeira inspiração para a marca. Rocha explica: "Faltava o glamour das roupas mais clássicas daquela época nos equipamentos desportivos. Inspiramo-nos nesse estilo para criar as nossas coleções". Até agora, a Piiiton contempla coleções para padel, ténis, golfe, beach tennis e ginásio.

O nome 'Piiiton' leva três 'i's', marcando a diferença e refletindo o som forte do 'i' presente nos nomes das três". Foto: @piiiton

A preocupação com a sustentabilidade e durabilidade dos produtos é evidente na abordagem da Piiiton. Viviane Rocha revela que o processo de lançamento demorou mais do que o previsto devido à procura pelo tecido ideal. "Experimentámos protótipos, testámos a durabilidade dos tecidos e lavámos [a peça] várias vezes até alcançarmos a qualidade desejada", afirma. Todas as peças e tecidos são produzidos em Portugal, reforçando o compromisso da marca com a qualidade e a produção local.

Em relação ao logotipo da Piiiton, este destaca-se pela presença de uma serpente, inspirada no movimento de víbora do Padel. Viviane acrescenta que queriam "um animal que nos identificasse, e a serpente foi a escolha perfeita. O nome 'Piiiton' leva três 'i's', marcando a diferença e refletindo o som forte do 'i' presente nos nomes das três".

Pensada para mulheres maduras que praticam desporto Foto: @piiiton

Quanto à diferenciação em termos de qualidade e conforto, Rocha destaca a perspetiva única da marca, pensada para mulheres maduras que praticam desporto. "Os detalhes como comprimento adequado nos calções, tecidos estruturados e tops com sustentação fazem toda a diferença para mulheres que jogam", ressalta, em comparação com as peças disponíveis no mercado que muitas das vezes apresentam cações curtos e apertados. Além disso, as peças são feitas para durar, garantindo a qualidade e o conforto a longo prazo.