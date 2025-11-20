Os melhores smartwatches que pode comprar agora (a tempo de aproveitar a Black Friday)

Huawei GT 6

O Huawei Watch GT 6 é, para muitos, o melhor smartwatch Android de 2025, porque oferece sensores bastante avançados (TruSense e Sunflower Positioning System) e monitorização contínua, aliados a uma autonomia impressionante: até 12 dias em uso normal. Para quem está habituado a ligar o relógio à corrente a cada dois dias, é uma liberdade enorme. Destaca-se também pelo design versátil, com uma opção mais desportiva e outra mais elegante, embora a variante mais robusta, com 46 mm (contra 41 mm), possa ficar um pouco grande. Nesse caso, o melhor será optar pelo GT6 Pro, que tem o mesmo tamanho, mas oferece um toque mais premium, com titânio, vidro de safira e cerâmica nanocristalina na traseira. Acrescenta ainda sensor ECG, modos de desporto avançados (incluindo Golfe com 15 mil mapas de campos), trail running, queda livre e certificação de mergulho.

Preço: desde €229

Smartwatch Huawei GT 6 Foto: DR

Apple Watch Series 11

Para quem é fã da Apple, restam poucas dúvidas: o Series 11 será, quase de certeza, o smartwatch escolhido – mesmo que a bateria não bata a dos concorrentes. A própria Apple anuncia apenas 24 horas e, segundo medições independentes, esse valor é conseguido com apenas 6 horas de rastreio do sono. Em funcionalidades, porém, é bastante superior, introduzindo melhorias de fitness e saúde, com notificações de hipertensão e um Sleep Score muito preciso. Aliás, a precisão dos sensores é um dos grandes argumentos do modelo. Também ganhou robustez, mas se valoriza especialmente esse lado (e a monitorização de treino), talvez prefira o Ultra (mais abaixo). Continua a funcionar apenas no ecossistema iOS.

Preço: desde €459

Smartwatch Apple Watch Series 11 Foto: DR

Samsung Galaxy Watch 8

Os Samsung são, provavelmente, os smartwatches mais avançados que pode encontrar, estreando sensores de monitorização de saúde inovadores, como o Índice Antioxidante (indicador do envelhecimento saudável) e a Carga Vascular (que avalia níveis de stress durante o sono). A fiabilidade no desporto melhorou face aos modelos anteriores. Existem duas versões: o Watch8, mais leve e moderno, e o Watch8 Classic, com luneta rotativa em metal e visual mais tradicional. Ambos têm excelente ecrã AMOLED e um ecossistema de treinos muito completo – embora exija subscrição após os meses de oferta. Não funciona com iPhone e a autonomia ronda as 40 horas.

Preço: desde €280

Smartwatch Samsung Galaxy Watch 8 Foto: DR

Redmi Watch 5

No segmento acessível, o Redmi Watch 5 é difícil de bater: traz um ecrã AMOLED de 2,07 polegadas muito brilhante, autonomia até 24 dias, GPS multissistema, sensores de frequência cardíaca e SpO2 e monitorização total do sono. Suporta chamadas por Bluetooth e só lhe falta NFC para pagamentos.

Preço: €69

Smartwatch Redmi Watch 5 Foto: DR

Google Pixel Watch 4

O Pixel Watch 4 é, com bastante segurança, o smartwatch mais bonito do mercado, com ecrã curvo protegido por uma cúpula de vidro – a lembrar o design da Ressence na relojoaria mecânica. O mostrador reforça essa inspiração, embora não exista qualquer parceria conhecida. Para além do design, destaca-se pela integração total com o Gemini IA, controlo de dispositivos domésticos inteligentes e acompanhamento de saúde e desporto. Tal como noutros modelos, os planos de fitness exigem subscrição.

Preço: €399

Smartwatch Google Pixel Watch 4 Foto: DR

Xiaomi S4

Para quem procura equilíbrio entre estilo, conforto e funcionalidades de saúde e desporto, o S4 é uma excelente opção. O tamanho de 41 mm é um dos seus grandes trunfos, oferecendo um look sofisticado com caixa em aço e várias cores (preto, verde menta, branco e dourado). A autonomia chega aos 8 dias e inclui mais de 150 modos desportivos com deteção automática.

Preço: desde €160

Smartwatch Xiaomi S4 Foto: DR

Samsung Galaxy Ring

Se não quer usar mais um gadget no pulso, o Galaxy Ring é uma alternativa discreta e muito competente. Tem sensores de ritmo cardíaco, aceleração e temperatura da pele, é leve, resistente até 10 ATM e a autonomia é surpreendentemente boa. Feito em titânio e disponível em preto, prateado e dourado. Ao contrário da Oura, não exige subscrição.

Preço: €360

Samsung Galaxy Ring Foto: DR

Polar Loop

O Polar Loop é um produto “sem distrações”, apoiado na reputação da marca em tracking de saúde e desporto. É leve, robusto e focado no essencial: treino, frequência cardíaca, sono e recuperação. Ideal para quem quer eficácia sem ecrãs. Está disponível em seis cores de pulseiras.

Preço: €180

Polar Loop, monitoriza a saúde e a atividade física Foto: DR

Amazfit HelioStrap

O Amazfit HelioStrap é uma alternativa simples e eficaz ao Polar Loop. Não tem GPS nem funções avançadas de treino, mas é muito fiável nas métricas essenciais. Leve, confortável e com bateria que dura vários dias, apresenta um excelente equilíbrio entre qualidade e preço – ainda que só exista em preto.

Preço: €100

Amazfit HelioStrap Foto: DR

Apple Watch Ultra 3

O Ultra 3 é o melhor Apple Watch: mais robusto, mais completo e com melhor autonomia. Feito para desportistas e aventureiros, suporta mergulho, tem ligação satélite para emergências e certificação clínica da FDA (a norte-americana Food and Drug Administration). É o maior ecrã da marca e a autonomia pode chegar às 72 horas (42 horas em uso normal), um recorde para a Apple.

Preço: €909

Smartwatch Apple Watch Ultra 3 Foto: DR

Huawei Watch Fit 4 Pro

Com vidro de safira, moldura em titânio e apenas 30,4 g, o Watch Fit 4 Pro combina leveza com resistência. O ecrã AMOLED de 1,82 polegadas atinge 3.000 nits e a bateria dura até 10 dias (4–5 com Always-On). Os sensores de ECG, frequência cardíaca, SpO2, barómetro, temperatura da pele e stress são bastante precisos, tornando-o ideal para treino e saúde.

Preço: €189

Smartwatch Huawei Watch Fit 4 Pro Foto: DR

Huawei Watch D2

Um modelo totalmente orientado para a saúde, sendo o único smartwatch com monitorização de pressão arterial graças à bracelete insuflável. Tem ainda ECG, frequência cardíaca, SpO2, temperatura da pele e stress – tudo com certificação clínica europeia, incluindo pelo Infarmed. Acompanha também modos desportivos, mas é na vertente médica que se destaca. A bateria dura até 6 dias, ou apenas 24 horas com a monitorização contínua da pressão arterial.

Preço: €349

Smartwatch Huawei Watch D2 Foto: DR

Garmin Forerunner 165

O best buy da Garmin para quem corre a sério, mas sem gastar demasiado. Tem ecrã AMOLED de 1,2 polegadas, botões físicos e métricas completas de corrida e recuperação – ritmo, cadência, VO2, planos adaptativos. Leve e confortável, oferece até 11 dias de autonomia e cerca de 19 horas em GPS.

Preço: desde €280

Smartwatch Garmin Forerunner 165 Foto: DR

Garmin Forerunner 570

Pensado para quem treina a sério e compete, o Forerunner 570 traz ecrã AMOLED maior, navegação completa, altímetro barométrico, GPS multibanda e métricas de treino avançadas. Tem microfone, altifalante e música integrada. A autonomia chega aos 10–11 dias e até 18 horas em GPS. Disponível em 42 ou 47 mm.

Preço: €550

Smartwatch Garmin Forerunner 570 Foto: DR

SaveWatch Plus

Um smartwatch de iniciação para crianças, com localização GPS em tempo real, chamadas, videochamadas e WhatsApp seguro. Inclui botão SOS com envio imediato de localização e opção de escuta remota, útil até em situações de bullying. Tem também modo escola para evitar distrações. Falta-lhe sensores avançados, mas cumpre o objetivo de manter os pais tranquilos. Requer subscrição mensal de cinco euros.

Preço: €149

Smartwatch SaveWatch Plus Foto: DR

Motorola Moto Watch Fit

Leve, confortável e simples, o Moto Watch Fit é ideal para quem só quer o básico: passos, calorias, modos de treino e notificações. Não tem métricas avançadas como ECG ou análise profunda do sono, mas é robusto, discreto e muito fácil de usar no dia a dia.

Preço: €99