A$AP Rocky junta-se à Ray-Ban e reinventa o clássico Wayfarer
O rapper e ícone de estilo, recém-nomeado director criativo da marca, transforma este modelo lançado em 1952 num objecto de luxo e numa peça colecção.
O modelo Wayfarer da Ray-Ban é um dos mais icónicos da história dos óculos de sol. Um clássico lançado em 1952, que é agora reinventado sob o olhar atento de A$AP Rocky, o recém-nomeado o primeiro diretor criativo da marca de eyewear. O novo modelo chama-se Wayfarer Puffer e, como o nome indica, ganhou uma dimensão inflada. A armação mantém o ADN Wayfarer, altamente reconhecível, mas apresenta contornos mais volumosos, bordas arredondadas e maior impacto visual. Uma reinterpretação ousada e radical até, tão irreverente quanto o próprio olhar do empreendedor e artista norte-americano.
Na nova coleção Wayfarer Puffer, os modelos ganham brilho, cor, volume e um formato quase escultórico. O novo modelo apresenta versões cravejadas de cristais ou diamantes, elevando-os a uma peça de desejo e definitivamente dignos de serem objeto de exibição. Uma combinação de streetwear e joalharia, onde o resultado celebra a audácia e a arte de transformar o quotidiano em performance. Os novos Wayfarer Puffer servem tanto como acessório de moda elevado, luxo visual e design escultural, quanto como “statement piece” – ou seja, não estão ali apenas para ver e usar, mas para expressar atitude, estilo, posicionamento cultural.
A edição Puffer Crystal é ornamentada com tachas de cristal e aposta em cores intensas, como o vermelho, verde, preto e branco. Já o Crystal Pavé Edition leva o conceito mais longe, cobrindo toda a armação com cristais pavé e detalhes metálicos dourados. Mas o auge da coleção é mesmo o Diamond Edition, com 1,65 quilates de diamantes naturais cravados à mão na armação com acabamentos em ouro de catorze quilates, fazendo deste modelo um verdadeiro objeto de luxo e elevando-os à condição de peça de colecionador.
A$AP Rocky, nome artístico de Rakim Athelaston Mayers, é um rapper, produtor e ícone de estilo norte-americano, nascido em Harlem, Nova Iorque, em 1988. Tornou-se conhecido no início da década de 2010 com o seu som inovador – uma mistura de hip-hop de rua com influências psicadélicas e fashionistas – e pela sua ligação ao coletivo A$AP Mob. Além do sucesso musical, Rocky é hoje uma figura influente na interseção entre música, moda e cultura visual. Antes de ser nomeado director criativa da Ray-Ban trabalhou com marcas como Dior, Gucci, Prada e Mercedes-Benz, e é amplamente reconhecido pelo seu estilo experimental e irreverente, que mistura streetwear com alta-costura.
A Puma lança equipamento em homenagem a Eusébio
Marca anunciou uma edição especial do equipamento da Seleção Nacional Portuguesa, em homenagem à lenda do futebol português Eusébio - o Pantera Negra - em celebração do 60º aniversário da sua vitória da Bola de Ouro.
Birkenstock 1774. A celebração da noite berlinense
Inspirada na energia vibrante e irreverente da Berlim dos anos 20, a nova coleção resgata o espírito intimista e festivo da época para reinterpretar três modelos icónicos da marca com materiais sensoriais, texturas marcantes e um olhar contemporâneo que alia artesania e ousadia estética.
Levi’s® x Barbour. Quando a herança se converte em estilo contemporâneo
Duas marcas históricas, separadas por culturas e oceanos, uniram-se numa colaboração que celebra a durabilidade, a mestria e o estilo com propósito. A Levi’s® e a Barbour apresentam uma coleção que combina o denim americano e o algodão encerado britânico, reinterpretando peças clássicas do workwear para um quotidiano contemporâneo, onde a utilidade se alia à estética e o passado ganha nova vida.
Estas são algumas das imagens que ficaram para a história da moda pelo seu conteúdo pouco consensual.
Alguns designers associaram-se a grandes marcas de desporto como a Sacai com a Nike, Junya Watanabe com a New Balance e os designers Craig Green e Wales Bonner com a Adidas. Outros lançaram os seus próprios modelos que nem por isso são menos cool.
Em sets de filmes, na praia, de férias em destinos idílicos, Jane Birkin, Joan Collins, Ava Gardner ou Claudia Cardinale estão entre as mulheres mais emblemáticas e bonitas de sempre, aqui em pleno verão.
Gabriel-Kane Day-Lewis é músico e modelo e vive entre Nova Iorque e Paris. Um ícone de estilo, aos 25 está a perseguir uma carreira em nome próprio, e Hollywood já lhe piscou o olho.