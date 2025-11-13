A$AP Rocky junta-se à Ray-Ban e reinventa o clássico Wayfarer

O modelo Wayfarer da Ray-Ban é um dos mais icónicos da história dos óculos de sol. Um clássico lançado em 1952, que é agora reinventado sob o olhar atento de A$AP Rocky, o recém-nomeado o primeiro diretor criativo da marca de eyewear. O novo modelo chama-se Wayfarer Puffer e, como o nome indica, ganhou uma dimensão inflada. A armação mantém o ADN Wayfarer, altamente reconhecível, mas apresenta contornos mais volumosos, bordas arredondadas e maior impacto visual. Uma reinterpretação ousada e radical até, tão irreverente quanto o próprio olhar do empreendedor e artista norte-americano.

Na nova coleção Wayfarer Puffer, os modelos ganham brilho, cor, volume e um formato quase escultórico. O novo modelo apresenta versões cravejadas de cristais ou diamantes, elevando-os a uma peça de desejo e definitivamente dignos de serem objeto de exibição. Uma combinação de streetwear e joalharia, onde o resultado celebra a audácia e a arte de transformar o quotidiano em performance. Os novos Wayfarer Puffer servem tanto como acessório de moda elevado, luxo visual e design escultural, quanto como “statement piece” – ou seja, não estão ali apenas para ver e usar, mas para expressar atitude, estilo, posicionamento cultural.

A$AP Rocky reinventa os clássicos Wayfarer da Ray-Ban. Foto: @rayban

A edição Puffer Crystal é ornamentada com tachas de cristal e aposta em cores intensas, como o vermelho, verde, preto e branco. Já o Crystal Pavé Edition leva o conceito mais longe, cobrindo toda a armação com cristais pavé e detalhes metálicos dourados. Mas o auge da coleção é mesmo o Diamond Edition, com 1,65 quilates de diamantes naturais cravados à mão na armação com acabamentos em ouro de catorze quilates, fazendo deste modelo um verdadeiro objeto de luxo e elevando-os à condição de peça de colecionador.

Wayfarer Edição Puffer Crystal Edition em cor-de-rosa Foto: DR

A$AP Rocky, nome artístico de Rakim Athelaston Mayers, é um rapper, produtor e ícone de estilo norte-americano, nascido em Harlem, Nova Iorque, em 1988. Tornou-se conhecido no início da década de 2010 com o seu som inovador – uma mistura de hip-hop de rua com influências psicadélicas e fashionistas – e pela sua ligação ao coletivo A$AP Mob. Além do sucesso musical, Rocky é hoje uma figura influente na interseção entre música, moda e cultura visual. Antes de ser nomeado director criativa da Ray-Ban trabalhou com marcas como Dior, Gucci, Prada e Mercedes-Benz, e é amplamente reconhecido pelo seu estilo experimental e irreverente, que mistura streetwear com alta-costura.