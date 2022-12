Bang & Olufsen celebra o Ano Novo Chinês com coleção limitada

Ao contrário do que acontece no Ocidente, que celebra a entrada no novo ano de 31 de dezembro para 1 de janeiro, em alguns países orientais celebra-se o réveillon dias depois. Isto porque as duas zonas do globo, se é que podemos dividi-lo assim, seguem calendários diferentes. Um dos exemplos mais conhecidos é o Ano Novo Chinês, que se rege por um calendário lunissolar (baseado nos movimentos da lua e do sol) e que, por isso, celebra a entrada em 2023 apenas a 22 de janeiro.

Para a ocasião, a Bang & Olufsen criou uma edição limitada inspirada nas cores e elementos clássicos da antiga Rota da Seda na China - que teve um papel crucial na simplificação das relações culturais, económicas e políticas entre o Oriente e o Ocidente ao longo de dois mil anos - em colaboração com os músicos chineses Lumi Liu, Matt Lv e Corsak Hu.

Beoplay A9 4ª geração Lunar Red, €3,399. Foto: Bang & Olufsen

Beoplay H95 Lunar Red, €899. Foto: Bang & Olufsen

Predominam assim as cores vermelho lunar, verde jade e dourado nos icónicos produtos da casa dinamarquesa, bem como pormenores relativos à cultura chinesa, tais como os nós de couro feitos à mão, símbolo de reencontros felizes, presentes no design das colunas portáteis Beosound A1 e Beolit 20.

Beolit 20 Jade Green, €549. Foto: Bang & Olufsen

Beosound A1 Lunar Red e Jade Green, €299. Foto: Bang & Olufsen

Beoplay EX Lunar Red, €399. Foto: Bang & Olufsen

Os ear phones Beoplay H95 e Beoplau EX (sem fios e com cancelamento de ruído ativo) e as colunas para a casa Beoplay A9 também fazem parte da coleção, cuja elegância se estende às embalagens através deu uma fita de cetim e linhas em dourado. A edição de Ano Novo Chinês está à venda online e em lojas selecionadas.