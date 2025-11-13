O "vibe" de Queens e do hip-hop na nova coleção Levi’s x Nas

Com a sua nova coleção Levi’s x Nas, a mais famosa marca de calças de ganga do mundo presta homenagem a um dos artistas mais influentes e inovadores da cena musical da East Coast na década de 1990. Nasir Jones, nascido em Queens, Nova Iorque, emergiu dos projetos habitacionais de Queensbridge – conhecidos deste lado do Atlântico como "bairros sociais" – para se tornar um dos letristas e ícones mais respeitados do hip-hop. Mundialmente conhecido como Nas, o rapper, empreendedor e vencedor de um Grammy, é considerado um dos principais artistas culturais, com êxitos desde os anos 90 até ao presente.

O seu inovador álbum de estreia, Illmatic, vendeu 25 milhões de discos e recebeu a aclamação da crítica mundial, e comemorou o seu 30.º aniversário no ano passado. Altura mais-que-perfeita para a Levi's celebrara a influência duradoura de Nas na música e na cultura, anunciando o lançamento da coleção de t-shirts Levi’s x Nas. Indo buscar inspiração a essa herança, a marca criou uma coleção cápsula de três t-shirts que evocam o espírito e a estética das clássicas band tees dos anos 90.

Coleção Levi’s X Nas Foto: DR

Para alcançar um vintage look autêntico, a coleção mistura elementos recuperados com técnicas, processos e lavagens inovadores, tornando estas band tees inequivocamente Levi’s e ao mesmo tempo preservando a presença genuína do artista. Cada peça recupera um visual de simbólico do artista, com capas de álbuns e frases que refletem a filosofia de vida do rapper.

A coleção inclui uma longsleeve cinza com “Nas” escrito na parte da frente e “one life / one love / one king” nas costas, em homenagem à abordagem filosófica do rapper em relação à vida e à música. Uma t-shirt branca de manga curta exibe a icónica capa do álbum Illmatic, celebrando o álbum que muitos consideram o melhor do hip-hop de todos os tempos. Por último, uma t-shirt preta com a capa do álbum Stillmatic, que declarou Nas como realeza do hip-hop – pelo menos, é o que dizem os conhecedores.

Coleção Levi’s X Nas Foto: DR

O resultado é uma celebração da música enquanto linguagem cultural e da roupa enquanto meio de expressão e identidade. A campanha foi filmada em Queens, para reforçar a ligação de Nas às suas origens, e retrata o quotidiano dos moradores e criadores locais, que continuam a redefinir o bairro como espaço de criatividade e comunidade.

A coleção Levi's x Nas faz parte de uma vasta coleção de t-shirts de bandas que a Levi's irá lançar ao longo do ano. As coleções anteriores contaram com nomes icónicos, como: Oasis, Blur, Sonic Youth, Joy Division e New Order.