A Puma lança equipamento em homenagem a Eusébio
Marca anunciou uma edição especial do equipamento da Seleção Nacional Portuguesa, em homenagem à lenda do futebol português Eusébio - o Pantera Negra - em celebração do 60º aniversário da sua vitória da Bola de Ouro.
O futebol português tem muitos capítulos de glória, mas poucos se escrevem com a força simbólica do “Pantera Negra”. Sessenta anos após a histórica conquista da Bola de Ouro, em 1965, Eusébio da Silva Ferreira volta a inspirar o presente. Numa parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, a Puma presta tributo ao jogador que marcou a história do desporto nacional e internacional com o lançamento de uma edição limitada do equipamento da Seleção Nacional.
As peças estão repletas de simbolismos. Com apenas 1965 unidades produzidas - número que remete para o ano da conquista do mencionado prémio, o equipamento destaca-se pelo design minimalista, mas com pormenores carregados de história: Em tons de preto e dourado, cores que evocam força e elegância, surgem bordados o número treze na frente e nas costas, bem como a inscrição “Pantera Negra” na parte interior da gola. A coleção inclui ainda um casaco comemorativo, uma peça de colecionador. Mais do que um tributo visual, esta edição especial celebra a herança cultural, a paixão e o talento que Eusébio representa, reafirmando o seu lugar eterno na história do desporto.
A ligação entre Eusébio e a Puma é antiga. O jogador mantinha uma relação próxima com Rudolf Dassler, o fundador da marca, e usou as icónicas chuteiras Puma King durante grande parte da sua carreira. "Quando a Puma entrou em contacto connosco e partilhou a sua ideia, fiquei profundamente comovida e honrada. Eusébio tinha uma relação muito próxima com a marca e uma amizade sincera com o seu fundador, Rudolf Dassler. Ver a sua memória agora homenageada num projeto tão bonito e com tanto significado enche-me de orgulho. Tenho a certeza de que Eusébio ficaria muito feliz com esta homenagem", afirmou Flora Bruheim, viúva de Eusébio, em comunicado de imprensa.
A seleção nacional masculina vai estrear o equipamento especial no jogo frente à Arménia, no dia 16 de novembro, no Porto. O kit Portugal Eusébio Special Edition já está disponível no site da Puma e em lojas selecionadas.
Birkenstock 1774. A celebração da noite berlinense
Inspirada na energia vibrante e irreverente da Berlim dos anos 20, a nova coleção resgata o espírito intimista e festivo da época para reinterpretar três modelos icónicos da marca com materiais sensoriais, texturas marcantes e um olhar contemporâneo que alia artesania e ousadia estética.
Levi’s® x Barbour. Quando a herança se converte em estilo contemporâneo
Duas marcas históricas, separadas por culturas e oceanos, uniram-se numa colaboração que celebra a durabilidade, a mestria e o estilo com propósito. A Levi’s® e a Barbour apresentam uma coleção que combina o denim americano e o algodão encerado britânico, reinterpretando peças clássicas do workwear para um quotidiano contemporâneo, onde a utilidade se alia à estética e o passado ganha nova vida.
PUMA x Represent. Uma ode ao espírito do futebol britânico
A nova colaboração reinterpreta a cultura futebolística britânica com uma estética minimalista e contemporânea, colocando o desporto e o luxo a jogar no mesmo lado.
Estas são algumas das imagens que ficaram para a história da moda pelo seu conteúdo pouco consensual.
Alguns designers associaram-se a grandes marcas de desporto como a Sacai com a Nike, Junya Watanabe com a New Balance e os designers Craig Green e Wales Bonner com a Adidas. Outros lançaram os seus próprios modelos que nem por isso são menos cool.
Em sets de filmes, na praia, de férias em destinos idílicos, Jane Birkin, Joan Collins, Ava Gardner ou Claudia Cardinale estão entre as mulheres mais emblemáticas e bonitas de sempre, aqui em pleno verão.
Gabriel-Kane Day-Lewis é músico e modelo e vive entre Nova Iorque e Paris. Um ícone de estilo, aos 25 está a perseguir uma carreira em nome próprio, e Hollywood já lhe piscou o olho.