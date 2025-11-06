A Puma lança equipamento em homenagem a Eusébio

O futebol português tem muitos capítulos de glória, mas poucos se escrevem com a força simbólica do “Pantera Negra”. Sessenta anos após a histórica conquista da Bola de Ouro, em 1965, Eusébio da Silva Ferreira volta a inspirar o presente. Numa parceria com a Federação Portuguesa de Futebol, a Puma presta tributo ao jogador que marcou a história do desporto nacional e internacional com o lançamento de uma edição limitada do equipamento da Seleção Nacional.

As peças estão repletas de simbolismos. Com apenas 1965 unidades produzidas - número que remete para o ano da conquista do mencionado prémio, o equipamento destaca-se pelo design minimalista, mas com pormenores carregados de história: Em tons de preto e dourado, cores que evocam força e elegância, surgem bordados o número treze na frente e nas costas, bem como a inscrição “Pantera Negra” na parte interior da gola. A coleção inclui ainda um casaco comemorativo, uma peça de colecionador. Mais do que um tributo visual, esta edição especial celebra a herança cultural, a paixão e o talento que Eusébio representa, reafirmando o seu lugar eterno na história do desporto.

Equipamento especial da seleção portuguesa, em homenagem a Eusébio Foto: DR

A ligação entre Eusébio e a Puma é antiga. O jogador mantinha uma relação próxima com Rudolf Dassler, o fundador da marca, e usou as icónicas chuteiras Puma King durante grande parte da sua carreira. "Quando a Puma entrou em contacto connosco e partilhou a sua ideia, fiquei profundamente comovida e honrada. Eusébio tinha uma relação muito próxima com a marca e uma amizade sincera com o seu fundador, Rudolf Dassler. Ver a sua memória agora homenageada num projeto tão bonito e com tanto significado enche-me de orgulho. Tenho a certeza de que Eusébio ficaria muito feliz com esta homenagem", afirmou Flora Bruheim, viúva de Eusébio, em comunicado de imprensa.

A seleção nacional masculina vai estrear o equipamento especial no jogo frente à Arménia, no dia 16 de novembro, no Porto. O kit Portugal Eusébio Special Edition já está disponível no site da Puma e em lojas selecionadas.