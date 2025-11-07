Picasso e Klee em Madrid
O Museu Nacional Thyssen-Bornemisza acaba de inaugurar “Picasso and Klee in the Heinz Berggruen Collection”, mostra que dá a conhecer a ligação artística entre os dois génios da arte moderna.
O Museu Berggruen, em Berlim, está em obras e isso é, provavelmente, uma grande chatice para o seu director, a sua equipa e os seus visitantes berlinenses, mas uma excelente oportunidade para os apreciadores de arte de outros países. Porquê? Ora, porque, já que vai estar coberto de tapumes e andaimes, o museu decidiu organizar uma série de exposições no Japão, China, Austrália e Europa para que apreciadores de arte de outros países tenham oportunidade de admirar algumas das suas obras. E embora, para já, Portugal não esteja na agenda, aqui ao lado, em Madrid, o Museu Nacional Thyssen-Bornemisza recebeu cerca de 50 quadros dos artistas Picasso e Klee, que podem ser vistos até ao próximo dia 1 de fevereiro.
A exposição chama-se “Picasso and Klee in the Heinz Berggruen Collection” e revela a ligação artística entre estes dois génios da arte moderna – Pablo Picasso e Paul Klee –, ao mesmo tempo que presta um tributo a Heinz Berggruen. Aquele que dá hoje o nome a um dos principais museus de arte de Berlim foi um dos mais importantes negociantes e colecionadores do século XX. Berggruen nasceu em 1914 e foi durante o seu exílio na cidade de São Francisco que se começou a interessar por pintura moderna. Regressou à Europa, depois da Segunda Guerra Mundial e, em 1948, abriu a sua primeira galeria, em Paris, dedicando-se à aquisição de obras importantes, provenientes de colecções prestigiadas, e atraindo como clientes grandes mecenas da arte moderna.
A partir de 1980, passou a dedicar-se exclusivamente à coleção de obras de mestres do século XX, sobretudo Picasso e Klee, os seus favoritos, que descreveu nas suas memórias como “os dois criadores fundamentais da primeira metade do nosso século”. Em 2000, sete anos antes da sua morte, a sua extraordinária coleção foi adquirida pelo governo alemão, dando origem à criação do Museu Berggruen, integrado na Nationalgalerie. Assim se cumpriu o desejo de Berggruen, que queria não só ver a sua coleção conservada, mas também que fosse partilhada com o grande público.
Mas que ligação artística é esta que existe entre Picasso e Klee? Afinal, os dois artistas tinham personalidades muito diferentes: o primeiro, mais terra-a-terra, exuberante, sulista e sensorial; o segundo, mais introspectivo, nórdico, espiritual e intelectual. Ainda assim, havia um interesse mútuo no trabalho um do outro, e os seus processos criativos e obras revelam inúmeras semelhanças. Partilhavam um espírito de experimentação, uma grande facilidade no desenho, interesse pelos mesmos géneros e temas, uma inclinação para a sátira e o sarcasmo como meios de transgressão, e o uso da distorção das formas e do corpo humano.
Através de uma linguagem visual radical, ambos contribuíram para transformar a forma como vemos e abordamos o mundo, deixando uma marca profunda no desenvolvimento da arte moderna e contemporânea. Estas afinidades estão reflectidas na exposição que acaba de abrir portas, através de quatro secções dedicadas aos temas e géneros que partilhavam: Retratos e Máscaras, Lugares, Objectos, Arlequins e Nus. Cada secção inclui também obras da coleção do Museu Thyssen, algumas das quais pertenceram a Berggruen, sublinhando assim os laços que uniam os dois artistas e os dois colecionadores – Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza e Heinz Berggruen, dois europeus contemporâneos com uma paixão mútua pela arte e que deixaram dois acervos invejáveis.
Tudo o que sempre quis saber sobre NFTs (mas ficou demasiado confuso para perguntar)
A Taschen acaba de lançar o livro "On NFTs" em quatro edições diferentes, três das quais são verdadeiras obras de arte, limitadas e numeradas. Pensado tanto para conhecedores como para curiosos, o livro é um guia completo deste estranho universo artístico-digital.
“Human Soul”: a nova exposição residente no Sofitel Lisbon Liberdade
O hotel na Avenida da Liberdade acolhe, entre 5 de novembro e 5 de dezembro, uma mostra do projeto interdisciplinar dos artistas franceses Michel Cam e Anne-Laure Maison - “Human Soul”, que explora a ligação entre “a alma humana, o outro, o planeta, a arte e a consciência ambiental”, numa ode à humanidade.
Brigitte Niedermair revela os bastidores do olhar Dior em novo livro
Após mais de uma década a interpretar o universo visual da Maison Dior, a fotógrafa italiana abre agora o seu arquivo criativo. No livro "Niedermair, Dior. Drawing/Photography", a artista expõe esboços, estudos e imagens inéditas que revelam o processo íntimo por trás das suas icónicas campanhas.
O Governo anunciou que os monumentos históricos que estão sob alçada do Estado passam a ter acesso gratuito aos domingos e feriados.
A lista das listas, que desvenda as séries de maior sucesso na plataforma de streaming desde sempre. Surpreenda-se (ou não).
Com uma seleção de mais de 200 obras de arte censuradas, proibidas ou denunciadas em algum momento, o novo espaço, em Barcelona, promete pôr os visitantes a pensar sobre os motivos e as consequências da censura, com obras que vão de Goya a Banksy.
Se estiver por dentro do circuito das festas de Londres, é certo que conhecerá Dave Benett – um dos principais fotógrafos da capital britânica que já foi contratado por estrelas como Elton John. Benett conta agora como eram as saídas na década de 1990.