Mango lança parceria com alfaiataria italiana Boglioli

A Mango uniu-se à alfaiataria milanesa Boglioli e lança a 25 de outubro uma coleção exclusiva de blazers de homem que resulta dessa colaboração. Ao todo são oito casacos, com diversos cortes, em flanela ou malha de lã, em tons que vão do creme, ao verde e ao castanho, com tecidos lisos, ou com padrões risca de giz, tweed e xadrez "Príncipe de Gales". Aqui, o objetivo primordial é o conforto e a adaptabilidade porque a ideia é quebrar o mito de que um blazer é para uma ocasião formal. Para honrar identidade da Boglioli, fundada no início do século XX, cada um destes casacos (que custa 249,99 euros) foi batizado com o nome de uma cidade italiana: Cremona, Lodi, Milano, Mantova, Brescia, Como, Monza e Lecco.

Numa conversa com a Must, Roberto Pastore, o diretor criativo da Mango [na foto acima à esquerda, com o CEO da Boglioli, Francesco Russo, à direita], desvendou o que ainda está por vir.

Blazer de tweed "Monza" em tons de bege Foto: DR

Como é que surgiu a ideia para esta colaboração?

O tailoring é uma das categorias mais importantes do guarda-roupa masculino. Por isso, quisemos combinar a tradição italiana da Boglioli com o caráter contemporâneo de Barcelona [cidade de origem da Mango]. O resultado é uma coleção que trabalha o tailoring de forma versátil. Os casacos de alfaiataria, normalmente, estão associados a eventos formais – quisemos mudar isso, criando opções confortáveis, perfeitas para o dia-a-dia, graças aos materiais leves e adaptáveis. Este era um objetivo partilhado porque também a Boglioli preconiza este trabalho de levar a tradição e o trabalho artesão para ocasiões mais relaxadas. […] Juntos, reinterpretámos o espírito do icónico tailored jacket da Boglioli para criar oito peças representativas da nossa paixão comum e demos-lhes nomes de cidades italianas: Cremona, Lodi, Milano, Mantova, Brescia, Como, Monza e Lecco. Estes casacos são produzidos com materiais que garantem uma excelente adaptabilidade à silhueta, o que os torna perfeito para todo o tipo de ambientes.

Blazer de tweed "Como" em tons de verde e pastel Foto: DR

Até quando durará esta parceria entre a Mango e a Boglioli?

Queremos dar continuidade a esta colaboração ea trabalhar nos valores que partilhamos, por isso, em 2024, vamos lançar uma coleção cápsula desenvolvida em conjunto.

Que tecidos escolheram para as peças?

Fizemos questão de trabalhar com tecidos italianos confortáveis, com excelente adaptabilidade. Razão pela qual a flanela e a malha de lã estão presentes na maioria das propostas. As peças foram produzidas em ateliers de costura europeus, utilizando processos artesanais e tecidos de primeira qualidade, fabricados em Itália. Cada uma das oito peças que compõem esta coleção – com os seus diferentes tons de castanho, verde e cinza, e estampados de pinstripe, tweed e xadrez "Príncipe de Gales" – têm a capacidade de se reinventar de acordo com o look e a hora do dia.

Casaco assertoado "Cremona" em tom caqui Foto: DR

Vai ser possível encomendar casacos Mango x Boglioli por medida ou customizá-los?

Esta coleção não inclui a possibilidade de customização. No entanto, na Mango, estamos apostados na personalização e na atenção aos detalhes. Por isso, na nossa loja dos Armazéns do Chiado, em Lisboa, existe um gabinete de customização, na seção de Homem, que oferece serviços de alfaiataria e bordado para uma seleção de peças de vestuário.