Lisboa tem uma nova casa na árvore

Feita em madeira reutilizada, sem pregos nem qualquer tipo de tinta ou químico, esta casa na árvore é 100% sustentável e precisou de 600 horas de trabalho e três pessoas para ser construída. Empenhada em fazer a diferença, a Timberland continua a contribuir para tornar o planeta cada vez mais verde com projetos espalhados pela Europa. Em Milão converteu um pátio industrial numa horta, em Londres, transformou áreas urbanas em centros comunitários verdes e em Amesterdão organizou palestras e workshops sobre ecologia urbana. Tudo a propósito da sua iniciativa comunitária Urban Greening, que pretende combater a desflorestação mundial e que chega agora a Lisboa sob a forma de uma cabana sustentável.

Casa na árvore da Timberland no Jardim da Estrela em Lisboa

A marca contou com o apoio do Cabana Studio, um atelier de design que procura respeitar a forma original da madeira numa atitude pró-planeta. Para isso recorre a este material, muitas vezes pegando em madeiras com mais de 2 a 3 mil anos, recolhendo-a de barcos que já não navegam, árvores partidas por tempestades ou mesmo árvores "abandonadas" nas estradas.

Casa na árvore da Timberland no Jardim da Estrela em Lisboa

Através do movimento #NATURENEEDSHEROES a marca, criada em 1952 e uma das líderes globais em tecnologia e design de calçado, procura homenagear quem já faz a diferença neste campo, ao mesmo tempo que convida todos a participarem nas suas iniciativas – pautadas pela ação, mais do que pela palavra. Por sua vez, a Câmara Municipal de Lisboa comprometeu-se a utilizar o espaço recém-inaugurado para projetos sustentáveis com especial enfoque nos mais pequenos.

Casa na árvore da Timberland no Jardim da Estrela em Lisboa

Casa na árvore da Timberland no Jardim da Estrela em Lisboa

Casa na árvore da Timberland no Jardim da Estrela em Lisboa