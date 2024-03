Labrador celebra o Dia do Pai com uma edição especial

A camisa Spirit of Tradition (€145) é uma homenagem à qualidade artesanal e ao cuidado meticuloso que define a marca. Foto: DR

Cosido e não colado, este colarinho clássico com esticadores removíveis é um exemplo da atenção aos detalhes. Foto: DR

O espírito da tradição ganha vida numa peça única lançada pela Labrador para celebrar o Dia do Pai.. Produzida numa fábrica artesanal em Portugal, cada peça é trabalhada com dedicação, garantindo que cada detalhe seja cuidadosamente executado.Desde a seleção dos materiais até à última costura,O padrão de risca diplomática fina com dupla margem, em fundo branco, confere à camisa uma elegância intemporal. O tecido fino voile -, proporciona conforto e sofisticação em igual medida. O colarinho, famoso pela sua maleabilidade e conforto, é mais uma prova do compromisso da marca com a qualidade superior., este colarinho clássico com esticadores removíveis é um exemplo da atenção aos detalhes. Cada camisa é adornada com botões de madrepérola e uma etiqueta vintage que marca esta edição limitada como uma peça de colecionador. Ideal para oferecer a alguém especial, esta camisa é uma expressão de apreço no Dia do Pai.