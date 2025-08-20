As carteiras de luxo que são um must-have

Engana-se quem ainda associa o uso de carteiras às mulheres. Jacob Elordi, ASAP Rocky e David Beckham vêm contrariar essa ideia e já não dispensam este adereço no seu dia-a-dia. Com tamanhos e cores diversificadas, características mais ou menos ousadas, vão muito além de um simples acessório.
20 de agosto de 2025 | Margarida Bexiga / com Maria Salgueiro
1 de 30 /Bad Bunny, Jacob Elordi, Charles Melton e ASAP Rocky são adeptos de carteiras de luxo
2 de 30 /Dior, Medium Dior Normandie Tote Bag, 5.800 euros
Alguns designers associaram-se a grandes marcas de desporto como a Sacai com a Nike, Junya Watanabe com a New Balance e os designers Craig Green e Wales Bonner com a Adidas. Outros lançaram os seus próprios modelos que nem por isso são menos cool.
Em sets de filmes, na praia, de férias em destinos idílicos, Jane Birkin, Joan Collins, Ava Gardner ou Claudia Cardinale estão entre as mulheres mais emblemáticas e bonitas de sempre, aqui em pleno verão.