Estilo / Moda

As carteiras de luxo que são um must-have

Engana-se quem ainda associa o uso de carteiras às mulheres. Jacob Elordi, ASAP Rocky e David Beckham vêm contrariar essa ideia e já não dispensam este adereço no seu dia-a-dia. Com tamanhos e cores diversificadas, características mais ou menos ousadas, vão muito além de um simples acessório.

20 de agosto de 2025 | Margarida Bexiga / com Maria Salgueiro
Bad Bunny, Jacob Elordi, Charles Melton e ASAP Rocky são adeptos de carteiras de luxo
Foto: AP Newsroom / Getty Images / Unsplash
1 de 30 / Bad Bunny, Jacob Elordi, Charles Melton e ASAP Rocky são adeptos de carteiras de luxo
Dior, Medium Dior Normandie Tote Bag, 5.800 euros
Foto: DR
2 de 30 / Dior, Medium Dior Normandie Tote Bag, 5.800 euros
Dior, Saddle Messenger Bag, 2.350 euros
Foto: DR
3 de 30 / Dior, Saddle Messenger Bag, 2.350 euros
Louis Vuitton, Pre-Owned 1991 Monogram Keepall 55 travel bag, 774 euros
Foto: DR
4 de 30 / Louis Vuitton, Pre-Owned 1991 Monogram Keepall 55 travel bag, 774 euros
Prada, leather backpack, 3.330 euros
Foto: DR
5 de 30 / Prada, leather backpack, 3.330 euros
Tom Ford, Alexander East West tote bag, cerca de 4.711,31 euros
Foto: DR
6 de 30 / Tom Ford, Alexander East West tote bag, cerca de 4.711,31 euros
Acne Studios, leather top-handle backpack, 1.900 euros
Foto: DR
7 de 30 / Acne Studios, leather top-handle backpack, 1.900 euros
JW Anderson, twisted-handle leather tote bag, 809 euros
Foto: DR
8 de 30 / JW Anderson, twisted-handle leather tote bag, 809 euros
JW Anderson, Messenger leather shoulder bag, 2.506 euros
Foto: DR
9 de 30 / JW Anderson, Messenger leather shoulder bag, 2.506 euros
Hermès, Allback messenger bag, 5.300 euros
Foto: DR
10 de 30 / Hermès, Allback messenger bag, 5.300 euros
Acne Studios, Bowlina shoulder bag, 1.900 euros
Foto: DR
11 de 30 / Acne Studios, Bowlina shoulder bag, 1.900 euros
Loewe, Large Puzzle Edge bag in classic calfskin, 3.400 euros
Foto: DR
12 de 30 / Loewe, Large Puzzle Edge bag in classic calfskin, 3.400 euros
Loewe, Flamenco logo tote in nappa calfskin, 2.700 euros
Foto: DR
13 de 30 / Loewe, Flamenco logo tote in nappa calfskin, 2.700 euros
Loewe, Cubi crossbody bag in supple grained calfskin, 2.200 euros
Foto: DR
14 de 30 / Loewe, Cubi crossbody bag in supple grained calfskin, 2.200 euros
Acne Studios, Logo Shoulder Tote Bag, 750 euros
Foto: DR
15 de 30 / Acne Studios, Logo Shoulder Tote Bag, 750 euros
Gucci, Embroidered medium canvas tote bag, 1.890 euros
Foto: DR
16 de 30 / Gucci, Embroidered medium canvas tote bag, 1.890 euros
Prada, Prada Buckle leather bag with belt, 5.600 euros
Foto: DR
17 de 30 / Prada, Prada Buckle leather bag with belt, 5.600 euros
Gucci, Gucci Jackie 1961 large bag, 3.700 euros
Foto: DR
18 de 30 / Gucci, Gucci Jackie 1961 large bag, 3.700 euros
Gucci, GG multicolor medium duffle bag, 2.350 euros
Foto: DR
19 de 30 / Gucci, GG multicolor medium duffle bag, 2.350 euros
Prada, Prada Bonnie leather tote bag, 3.000 euros
Foto: DR
20 de 30 / Prada, Prada Bonnie leather tote bag, 3.000 euros
Prada, Leather shoulder bag, 2.750 euros
Foto: DR
21 de 30 / Prada, Leather shoulder bag, 2.750 euros
Coach, Caleb Work Bag, cerca de 345,88 euros
Foto: DR
22 de 30 / Coach, Caleb Work Bag, cerca de 345,88 euros
Bottega Veneta, Padded Cassette, 3.900 euros
Foto: DR
23 de 30 / Bottega Veneta, Padded Cassette, 3.900 euros
Jil Sander, Shadow Small, 1.850 euros
Foto: DR
24 de 30 / Jil Sander, Shadow Small, 1.850 euros
Bottega Veneta, Veneto Sling, cerca de 2.567,92
Foto: DR
25 de 30 / Bottega Veneta, Veneto Sling, cerca de 2.567,92
Louis Vuitton, Speedy P9 Bandoulière 40, preço sob consulta
Foto: DR
26 de 30 / Louis Vuitton, Speedy P9 Bandoulière 40, preço sob consulta
Prada, Prada Buckle leather tote bag, cerca de 6.363,20 euros
Foto: DR
27 de 30 / Prada, Prada Buckle leather tote bag, cerca de 6.363,20 euros
Bottega Veneta, Cassette small intrecciato leather shoulder, 2.200 euros
Foto: DR
28 de 30 / Bottega Veneta, Cassette small intrecciato leather shoulder, 2.200 euros
Bottega Veneta, Intrecciato Leather Messenger, 3.200 euros
Foto: DR
29 de 30 / Bottega Veneta, Intrecciato Leather Messenger, 3.200 euros
Valentino, Valentino Garavani 9To5 Smooth Calfskin Shoulder Bag, cerca de 3.413,84 euros
Foto: DR
30 de 30 / Valentino, Valentino Garavani 9To5 Smooth Calfskin Shoulder Bag, cerca de 3.413,84 euros


Saiba mais Férias , Hotelaria e alojamentos
Mais Lidas
2 Os ténis mais desejados do momento
Moda Os ténis mais desejados do momento

Alguns designers associaram-se a grandes marcas de desporto como a Sacai com a Nike, Junya Watanabe com a New Balance e os designers Craig Green e Wales Bonner com a Adidas. Outros lançaram os seus próprios modelos que nem por isso são menos cool.