Governors Awards 2025. Os homens mais bem vestidos

Na noite de 16 de novembro, realizou-se, em Los Angeles, a edição anual desta gala de prémios, promovida pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences, onde o glamour dominou o tapete-vermelho. Nesta cerimónia, que homenageou ícones como Tom Cruise, Dolly Parton e Debbie Allen, os homens elevaram o estilo formal a um espetáculo em si próprio. Aqui reunimos os melhores looks masculinos do evento, plenos de elegância, risco (controlado) e sofisticação.

17 de novembro de 2025 | Safiya Ayoob
Leonardo DiCaprio em Dior
Foto: AP
1 de 16 / Leonardo DiCaprio em Dior
Joe Alwyn em Dior
Foto: Getty Images
2 de 16 / Joe Alwyn em Dior
Josh O'Connor em Dior
Foto: Getty Images
3 de 16 / Josh O'Connor em Dior
Alexander Skarsgård em Yves Saint Laurent
Foto: AP
4 de 16 / Alexander Skarsgård em Yves Saint Laurent
Mason Thames em Yves Saint Laurent
Foto: AP
5 de 16 / Mason Thames em Yves Saint Laurent
Jacob Elordi em Bottega Veneta
Foto: AP
6 de 16 / Jacob Elordi em Bottega Veneta
Jason Bateman
Foto: AP
7 de 16 / Jason Bateman
Oscar Isaac em Louis Vuitton
Foto: AP
8 de 16 / Oscar Isaac em Louis Vuitton
Colin Farrell
Foto: AP
9 de 16 / Colin Farrell
Leonardo Di Caprio em Dior
Foto: Getty Images
10 de 16 / Leonardo Di Caprio em Dior
Michael B. Jordan em Louis Vuitton
Foto: AP
11 de 16 / Michael B. Jordan em Louis Vuitton
Rami Malek em Saint Laurent
Foto: AP
12 de 16 / Rami Malek em Saint Laurent
Woosung
Foto: AP
13 de 16 / Woosung
Dwayne Johnson
Foto: AP
14 de 16 / Dwayne Johnson
Jeremy Strong em Louis Vuitton
Foto: AP
15 de 16 / Jeremy Strong em Louis Vuitton
Jeremy Allen White em Louis Vuitton
16 de 16 / Jeremy Allen White em Louis Vuitton


