Governors Awards 2025. Os homens mais bem vestidos

Na noite de 16 de novembro, realizou-se, em Los Angeles, a edição anual desta gala de prémios, promovida pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences, onde o glamour dominou o tapete-vermelho. Nesta cerimónia, que homenageou ícones como Tom Cruise, Dolly Parton e Debbie Allen, os homens elevaram o estilo formal a um espetáculo em si próprio. Aqui reunimos os melhores looks masculinos do evento, plenos de elegância, risco (controlado) e sofisticação.