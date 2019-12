O novo mercado de Natal só para homens

Este sábado e domingo, 14 e 15 de dezembro, o espaço 7 Rios em Lisboa, recebe a primeira edição do The Gentleman’s Market & Bons Rapazes, que promete oportunidades imperdíveis a preços amigáveis, tanto para homens como para mulheres que estejam à procura do presente certo para os familiares e amigos.

Neste mercado, vão reunir-se várias marcas e produtos ligados ao universo masculino, como é o caso das botas da D’Ornellas Boots, os casacos de penas da Duffy ou os óculos de sol da Lunetaria. Adicionalmente, há novidades de tecnologia, design e desporto para descobrir, destacando-se a Asus e a LG, as peças de mobiliário da Vintage Department, entre outras. Vão ainda estar presentes os carros da Mini e BMW, os luxuosos barcos Chris-Craft e até a Yamaha, que apresentará a nova scooter desportiva TMAX 560 Tech.

Depois de exploradas todas as tendências, poderá ainda participar em vários passatempos, descontrair no bar da Heineken, da Guinness ou da Bohemia ou até, quem sabe, conhecer Francisco Sande e Castro, autor do livro Volta ao Mundo em 800 Dias.

O quê? Gentleman’s Market & Bons Rapazes Quando? 14 e 15 de dezembro, das 10h às 19h Onde? Espaço 7 Rios, Rua de Campolide, 351, Lisboa Entrada gratuita.

