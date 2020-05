O novo acessório de moda que evita o contacto com os germes

Devido à pandemia da Covid-19, todos fomos incentivados a usar equipamentos de proteção para evitar o contágio. No entanto, apesar do conhecimento abrangente sobre o surto, o medo ainda permanece entre nós, e muitas vezes, obriga-nos a pensar duas vezes antes de tocar em certas superfícies. Por esse motivo, Marshall Haas, fundador da empresa Peel, criou uma pequena ferramenta portátil que evita o contacto direto com potenciais focos virais.

O objeto inovador pode ser colocado no seu porta chaves e é constituído por latão dourado antimicrobiano, ou seja, não permite que os germes se reproduzam nele. A Keychain Touch Tool pode ser utilizada para abrir portas, tocar em botões do elevador ou mesmo para usar quando vai ao multibanco. Deste modo, funciona como um objeto prático de prevenção e evita possíveis infeções.

Logo no seu lançamento, a ferramenta feita de uma peça sólida de latão 360 foi um sucesso. Segundo a edição britânica da revista GQ, o fundador revelou que receberam muitos pedidos de parceria, principalmente de hotéis, empresas imobiliárias e de marcas moda. Além disso, entre 1 de março a 25 de abril, registou-se um aumento de 5.217% em relação ao ano anterior nas pesquisas por este tipo de peças. Dessa forma, começaram a surgir cada vez mais empresas focadas em apresentar produtos semelhantes.





Para além das suas funções contra o novo coronavírus, a marca Peel fez questão de criar um produto que possa ser utilizado em longo termo, mesmo depois do abrandamento da Covid-19. Do mesmo modo, a Keychain Touch Tool permite também abrir garrafas. Como a marca menciona na sua conta de Instagram "para comemorar com os amigos assim que as nossas vidas voltarem ao normal após a pandemia!"

Para os curiosos, o produto pode ser adquirido na página online da marca e tem o custo de 32 euros.