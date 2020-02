Louder, please

A televisão terminou com a rádio? O café descafeinado com o café? E as séries das plataformas com os filmes nas salas de cinema? Não (por enquanto). Pois se se pensou que a era dos compact disc estava terminada (bem como a dos discos em vinil) que se desenganem. A prova é este porta-cd criado pela imaginativa empresa Pinel & Pinel, de Paris, para os amantes da música e do som puro.



Com 61,2 cm de altura, por 28,3 cm de largura e 20,5 cm de profundidade (quando fechado), é fabricado manualmente e tem uma estrutura em madeira forrada a couro e a pele de bezerro (no interior). Comporta cerca de 480 cd distribuídos por ordem alfabética por 24 gavetas. Integra o Beasound 3000CD/Radio e dois altifalantes (250 watts) da Beolab3, tudo da Bang & Olufsen. Está disponível em 51 cores e é fabricado por encomenda. pineletpinel.com