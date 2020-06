Estes sapatos não são para 'betinhos'

Foto: Getty Images

1 de 14 / O ator Errol Flynn em 1941.

Quando surgiram nos anos 30 do século XX, criados pelo americano Paul A. Sperry, os sapatos de vela tinham características únicas, com a sola branca (para não marcar os barcoss) e pequenos cortes que tornavam este o modelo o perfeito para se poder movimentar no deck. Durante muito tempo esta era a escolha dos marinheiros.