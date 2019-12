Christmas Delight, presentes que ficam na memória

Sabonetes

Pode parecer uma sugestão óbvia, mas não será tão assim se fizer a sua pesquisa sobre os sabonetes mais originais. Privilegie os que são produzidos artesanalmente e com pormenores esculpidos ou com embalagens bonitas. Escolha fórmulas naturais e ingredientes como as manteigas de karité e os óleos essenciais que nutrem a pele, bem como os aromas orientais que deixarão uma fragrância suave, mas duradoura, na pele.

Hammam Soap Amber e Orange Blossom, €36 cada, Scenteurs d’Orient, em www.net-a-porter.com

Velas

Numa quadra que se passa maioritariamente em espaços fechados e na companhia da família e dos amigos, criar um ambiente hospitaleiro é fundamental. As velas e ambientadores são elementos fundamentais para tornar qualquer espaço ainda mais acolhedor. Diptyque, Jo Malone e Byredo são algumas das marcas de luxo que agradarão, mas se preferir comprar localmente não faltarão alternativas igualmente boas. A coleção Portus Cale Ruby Red, da Castelbel, homenageia o vinho do Porto através de produtos como sabonetes cunhados e embrulhados à mão, velas e difusores, todos embalados em caixas de madeira artesanais gravadas a fogo e perfumados com uma fragrância sofisticada de uva e bagas vermelhas. A vela aromática de quatro pavios é a mais recente adição a esta família. Além de ser um elegante elemento decorativo, é um presente sofisticado que será certamente apreciado. Na vertente do luxo solidário sugerimos a vela criada por Jacques Cavallier Belletrud, mestre perfumista da Louis Vuitton, em parceria com a (RED) (fundação sem fins lucrativos criada por Bono e Bobby Shriver). Por cada vela vendida serão doados 60 dólares ao Fundo Global de Luta Contra a SIDA em apoio à (RED).

Portus Cale Ruby Red, vela de quatro pavios, €130, Castelbel

Uma experiência de Spa

É uma oferta infalível para qualquer pessoa que aprecie (e que consiga efetivamente desfrutar) da arte de bem relaxar. Em Lisboa, o Spa do Hotel Ritz Four Seasons ou o Spa do Corinthia Hotel têm diversas sugestões para tratamentos masculinos, ou mesmo a dois, além de zonas de relaxamento perfeitas para passar algumas horas em absoluta tranquilidade. No Estoril, o tailandês Banyan Tree Spa, inserido no Estoril Wellness Center, aposta no tratamento personalizado Tailored for Your Senses que permite escolher consoante o tempo e o valor do ritual (entre 90 minutos, €180, e 150 minutos, €250), entre uma combinação de experiências, desde a esfoliação, um facial, um banho relaxante ou uma massagem.

Um gadget exclusivo

Se vai oferecer uma lâmina de barbear, um aparelho de limpeza facial ou outro gadget, faça-o com estilo. Escolha objetos de design como a ergonómica máquina de limpeza de rosto Luna, da Foreo, ou opte por utilitários de desejo, como a nova Gilette Heated Razor, uma máquina que esgotou em menos de uma semana no Indiegogo, após ter vencido o Engadget People’s Choice Award no Consumer Electronics Show 2019. Esta proporciona uma sensação de calor constante através de uma barra de aquecimento única que oferece o conforto de uma sensação de toalha quente a cada passagem. Por cá, e por enquanto, estão apenas mil unidades à venda nas lojas Worten.

Gillette Heated Razor, €199,99, Gillette, na Worten

Linhas de corpo

Grande parte dos consumidores masculinos consideram-se fiéis a uma determinada fragrância, que usam durante anos. Podem inclusivamente experimentar outras, mas certas fragrâncias são seguras e é para estes homens que fica a sugestão de oferecer a extensão da linha desse mesmo perfume. Gel de banho, hidratantes corporais ou cremes de barbear são uma boa alternativa a oferecer sempre a mesma fragrância.

Bleu Les Essentiels de Rasage, Crème de Rasage, €52, Chanel

Um tratamento capilar

A ida ao salão de cabeleireiro é, em muitos casos, um momento único de descontração. Para os homens que fazem parte desta percentagem, um tratamento capilar é um presente perfeito. No salão Lúcia Piloto, na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa, onde a privacidade é privilegiada, há um novo tratamento-estrela. Chama-se K Water, da Kérastase, e trata-se de um ritual de brilho rápido e eficaz com a duração de uma hora e que deixa o cabelo brilhante e suave.

K Water, €16,10 (sem brushing), Kérastase, no Lúcia Piloto Cabeleireiros

Um creme de rosto de luxo

Uma novidade luxuosa ou um clássico em edição limitada. No primeiro caso, recorra à página www.mrporter.com e escolha um dos séruns da Dr.ª Barbara Sturm. No segundo, La Mer e La Prairie são apostas seguras. Este ano, a La Mer convidou o lendário fotógrafo de moda Mario Sorrenti e a filha Gray Sorrenti, para redecorar o frasco do icónico Crème de La Mer através das suas lentes artísticas. Na sua primeira colaboração em conjunto, pai e filha capturaram memórias de inúmeros verões passados à beira-mar nas suas poderosas narrativas visuais e vocais. Juntos, Mario e Gray estampam a campanha Nas Margens do Mar nos icónicos cremes de luxo para o rosto da marca.

Skin Caviar Eye Lift, La Prairie

Produtos art deco

Memorize estes nomes: Benamôr e Claus Porto. São marcas ancestrais portuguesas com uma imagem deliciosa para ter em casa ou para oferecer a qualquer pessoa e de qualquer idade.

Bálsamo Labial, Benamôr

O perfume preferido

Os best-sellers que marcam sempre presença por baixo da árvore de Natal: Terre d’Hermès para o homem que não dispensa um casaco de camurça durante o fim de semana; Bleu, de Chanel, para os clássicos elegantes; Sauvage, de Christian Dior, para os aventureiros irreverentes; Le Male, de Jean Paul Gaultier, para os mais vaidosos; ou o jovial Light Blue, de Dolce & Gabbana, para os jovens adultos, são algumas das propostas infalíveis.