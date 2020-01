A camisa que não esconde o seu relógio

A pensar nos amantes de relojoaria, a histórica alfaiataria Rosa & Teixeira desenhou e produziu uma camisa com punho especial para relógios. O conceito inovador no mercado português foi criado em parceria com a Boutique dos Relógios Plus e o resultado distingue-se pela abertura no pulso esquerdo, revelando assim e de imediato o mostrador do relógio – o que além de deixá-lo sempre à vista permite uma fácil leitura das horas.

A peça de design está limitada a 80 exemplares, destes 30 confecionados em tecido Antígua e 50 em tecido Portland. Antígua refere-se à qualidade Sea Island Cotton, algodão descoberto no início do século XVIII nas ilhas da Jamaica, Antígua e Barbados, uma das variedades mais antigas e raras do mundo. Esta matéria-prima garante peças frescas, luminosas e excecionalmente sedosas, e ajuda a deixar uma camisa impecável ao longo do tempo.

Já o tipo Portland refere-se a uma qualidade de algodão requintado e suave, mas que se caracteriza por ter um aspeto fino e elegante, um toque macio e delicado. Este produto não fica atrás do Antígua no que diz respeito à longevidade.

Perfeito como prenda para o Dia dos Namorados – ou para oferecer a si mesmo – a camisa apresenta-se numa elegante caixa, estando disponível exclusivamente em branco no tecido Antígua e em branco e azul na versão Portland.