O novo perfume da Leme homenageia uma data bem portuguesa

Ao entrarmos no 21 da Rua Nova do Desterro, em Lisboa, a morada da Depozito, deixamo-nos embalar pelos aromas veranis que se instalam logo à entrada. Decorre a apresentação do novíssimo Lisboa 1497, novo perfume da LEME – Perfumes com Estória, onde está Luís Pereira, fundador da marca portuguesa, e a perfumista Paula Gomes.



Como vem sendo habitual, a marca lança os seus perfumes inspirando-se em conquistas portuguesas. A 8 de julho de 1497 sai do Restelo uma frota comandada por Vasco da Gama em direção à Índia, e é esse ambiente saudosista, com a saída dos marinheiros, que inspira a criação deste novo perfume unissexo. "Vasco da Gama realiza com sucesso a tarefa de enviar para Portugal e para a Europa a pimenta, a canela, o gengibre, o açafrão, a noz-moscada e o cravinho, conhecidos como o ouro da Índia, mas, no fundo, desejava regressar e contar o seu feito ao rei D. Manuel I", escreve o jornalista Alberto Miranda, aliado neste lançamento. "A memória daquela manhã quente quando partiu da capital portuguesa estava ainda bem presente e era desses aromas que tinha saudades".

Novo perfume da Leme.

Lisboa 1497, um perfume de verão, floral, é assim assumidamente fresco e cítrico (abre com notas cítricas vibrantes de limão, bergamota e tangerina), "evoluindo para um coração floral aquático em que a nota da flor de tília e de laranjeira são envolvidas por outras notas aquáticas de mar e de algas." Na base, as notas de âmbar, cedro e musk branco transportam-nos para uma tarde de verão em Lisboa.



"A nossa empresa tem 16 anos, somos proprietários da Antiga Barberia do Bairro, que já tem 14, e já estamos ligados a outras marcas como nós de sabonetes na indústria nacional", explica Luís Pereira à Must, que refere a importância de existirem lojas de valorização do savoir-faire português como a Depozito ou A Vida Portuguesa. "Este é o oitavo perfume, no ano passado lançámos um inspirado no Algarve, e as pessoas gostam desta associação entre descobrimentos e memórias portuguesas. Como sou lisboeta, quis fazer algo menos óbvio. Há muita arte ligada a este dia, e eu não sou historiador mas o simbolismo desta saída marcou a História. A imagem do perfume evoca o mar, há um trabalho gráfico cuidado feito pela ilustradora Rita Pereira."



Sobre a internacionalização da marca, o fundador acredita que é um processo natural, com crescimento positivo nos últimos dois anos para o mercado espanhol. "Queremos começar a ir a uma Pitti Fragranze, é um processo que me fascina e tem de ser feito muito bem, porque estamos agora com toda a nossa energia em Portugal. Estou há 25 anos no mundo da alta perfumaria."