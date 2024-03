Limpeza de pele de Jane Busset só pode ser feita neste gabinete em Lisboa

Há mais de 30 anos que a marca parisiense Jane de Busset tem um gabinete de luxo na Rue Pasquier, no bairro de Saint Augustin, no centro de Paris. A sua fundadora – que leva o nome da marca - era uma visionária que em 1958 inventou uma gama de produtos destinados a limpar o rosto da maneira mais tradicional possível. As fórmulas atuais cheiram aos sabonetes das nossas avós, o que só prova que a tecnologia evoluiu mas as bases estão lá. Hoje nas mãos de Sylvie Puig - que trabalhou para a fundadora durante 17 anos e que lhe comprou a marca, pois esta não tinha descendentes – Jane de Busset é conhecida por ser a eleita pelas socialites parisienses.

Quem nos relata tudo isto é Sarah Lemos, que por coincidência se cruzou com Sylvie (os pais das duas andaram juntos na escola, numa remota aldeia francesa), e que com esforço a conseguiu trazer em exclusivo para o seu gabinete, em Lisboa. A facialista, que foi enfermeira, tem um gabinete próprio junto ao Marquês de Pombal, onde só tem marcas em que acredita – além da Jane de Busset, há Ignae ou Oryza, ambas portuguesas, só para nomear algumas. Daniela, também enfermeira, é a sua grande aliada nestes tratamentos.

O tratamento limpeza de pele Hydradermie Jane de Busset (€200) é um ritual de relaxamento, acima de tudo. Ambientamo-nos com facilidade ao gabinete, onde somos convidadas a entrar numa confortável marquesa, aquecida e macia como seria de esperar. Estamos nas mãos de Daniela, que, durante 1h30, deposita todo o rigor e paciência no nosso rosto, mas também costas, cabelo e crânio. "Eu dou o meu toque pessoal ao tratamento" diz, e quase podemos garantir que pisca o olho num sorriso. Notamos como, à medida que os produtos atuam, vai acrescentando pormenores ao tratamento, escovando-nos o cabelo por exemplo. "Hoje as pessoas só se querem sentir bem, este é um momento só delas." É impossível enumerar os passos específicos desta limpeza, mas entre vários, a especialista aplica alguns produtos como o leite de limpeza Lait B 124 (€27), a máscara exfoliante Exfoliating Mask Lysing (€69), o Cellular Sérum Cream (€125) ou o Moisturizing Day Cream GB317 (€69). Escusado será dizer que todos eles têm o seu momento, são aplicados com massagens circulares e até com recurso a uma corrente galvânica que ajuda a desintoxicar a pele para que Daniela consiga depois remover as impurezas manualmente, o que poucos gabinetes fazem. "Há muitas formas, mas nenhuma é tão eficaz como esta." Confirmamos que sim, no final, quando depois da aplicação de um creme oxigenante para purificar a pele e de uma limpeza antibacteriana profunda recorrendo a alta frequência, os nossos poros fecham. Surpreende-nos que a pele não tenha ficado irritada, não há um mínimo sinal de vermelhidão: pelo contrário, há luminosidade, hidratação, uma sensação de leveza incomparável. Esta é, portanto, uma limpeza de pele profunda.

Lusofrancesa, Sarah Lemos morou no Congo e chegou a Lisboa em 2016. Enfermeira e apaixonada pela beleza natural, decidiu tornar-se facialista porque queria mudar a forma do seu rosto sem intervenção médica. Formou-se em Paris com Delphine Langlois e Catherine Bourgeois na Academie des Facialistes e em Milão com Yakov Gershkovich, no curso de Sculptural Face Lifting. No seu gabinete, há outras massagens disponíveis, como a já famosa Signature Strecht & Lift de 1h20, um tratamento personalizado que custa €120 por sessão. "É um protocolo que desenvolvi, adaptado a cada pessoa, nunca faço duas massagens iguais, nem na mesma pessoa." Junta-se ainda o Ritual Kobido, uma técnica ancestral das geishas (1h, €120). Para quem procura Sarah precisamente pela sua habilidade em enaltecer o que cada rosto tem de melhor, a Costum Face Massage, de assinatura, é a escolha certa (1h, €200). No que toca ao design de interiores do seu gabinete, também só tem peças de marcas com quem se identifica, muitas delas de artistas portugueses, obras com história e significado.

Onde? Rua Joaquim António Aguiar, 69, Lisboa Quando? Por marcação Reservas Aqui e sarahlemosfacialista@gmail.com.