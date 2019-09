Os homens com pele oleosa não precisam de aplicar cuidados hidratantes.

FALSO Desmistifiquemos um dos maiores mitos da beleza: uma pele oleosa pode ser desidratada. A pele oleosa é um tipo de pele facilmente identificável através do brilho a mais, principalmente na zona T (queixo, nariz e testa). Neste caso, as cujas glândulas sebáceas produzem mais sebo, enquanto que uma pele desidratada é uma condição mutável. As agressões externas, viagens constantes, o stress e até uma noite mal dormida podem causar a desidratação cutânea. Sugerimos que tenha consigo uma máscara hidratante SOS, para aplicar à noite quando a desidratação for mais acentuada.

Solução: Opte por texturas gelificadas hidratantes com vitaminas e com propriedades específicas para as peles oleosas e ingredientes que regulem a produção sebácea, como o zinco e o cobre.



Oil Free Facial Lotion, para peles normais a oleosas, Anthony

A pele masculina não é sensível.

FALSO Sim, a pele masculina também envelhece, pode ter as mesmas problemáticas do que a pele feminina, e sim, pode ser sensível. Saiba já que este tipo de pele requer precauções extra nos cuidados diários uma vez que há uma propensão maior para inflamações e irritações cutâneas. O barbear frequente, as mudanças de temperatura frequentes e o stress podem ser uma das causas de ter a pele sensível e reactiva, que pode causar desconforto durante o dia e até vermelhidões desconfortáveis. Se for este o seu caso, consulte um dermatologista para confirmar se eczema, psoríase ou rosácea são questões a considerar.

Solução: Escolher os produtos correctos é crucial. Leia os rótulos e evite ingredientes como álcool, corantes ou fragrâncias que podem ser irritantes. Escolha um esfoliante suave e utilize-o apenas uma vez por semana, não exagere na espuma de barbear, escolha toalhas de tecidos suaves para limpar a face e aplique-a gentilmente no rosto em vez de esfregar. Aplique um cuidado hidratante especifico para pele sensível e finalize sempre a rotina de cuidados de pele com um protector solar.

Hydrance Aqua-gel para peles sensíveis, €23,52, Avène

O sabonete é o melhor produto para limpar o rosto.

FALSO Se é um adepto nostálgico do sabonete e se sofre de alguma das condições acima referidas (sensibilidade cutânea ou desidratação) saiba que o causador pode ser o seu sabonete preferido. O sabonete normalmente tem mais agentes de limpeza e poucos de hidratação que, juntamente com a água, acabam por deixar a pele com um toque áspero e desagradável depois do duche.

Solução: Escolha uma textura agradável, um gel de limpeza ou uma espuma creme específica para limpar o rosto. Notará de imediato uma suavidade maior.

The Face Wash, gel de limpeza com 99% ingredientes de origem natural, Armani men

A queda de cabelo é causada pelos produtos utilizados.

FALSO É muito pouco provável que a queda de cabelo seja uma consequência do chapéu ou do gel que aplica. 95 por cento da queda de cabelo deve-se apenas à genética enquanto que os factores externos representam uma percentagem bem menor na causa deste problema que afecta 66 por cento dos homens em todo o mundo. Tenha em mente que a queda de cabelo é algo que acontece a todas as pessoas – homens e mulheres – tem a ver com o ciclo capilar, o que não quer necessariamente dizer que esteja a ficar careca. Se notar um enfraquecimento generalizado do fio e uma queda de cabelo em locais onde não volta a haver crescimento, consulte um especialista.

Solução: Os suplementos ajudam. Mude a sua rotina de cuidados para um tratamento completo com champô, ampolas e cápsulas específicas para a controlar a queda de cabelo.



Dercos Aminexil, programa intensivo para queda precoce, €25, Vichy

A aromaterapia é só para as mulheres.

FALSO A aromaterapia ainda é negligenciada pelo sexo masculino, sendo frequentemente colocada no canto da cosmética ineficaz, quando a sua localização deve ser precisamente no lado oposto do armário. A modalidade holística das fragrâncias pode ser a solução para muitas das queixas masculinas. Combater o stress, dormir melhor, controlar a ansiedade e até reduzir as alergias são algumas delas e facilmente resolvidas com alguns ingredientes de origem natural.

Solução: O mercado da aromaterapia está em expansão e oferece soluções naturais como bálsamos calmantes para os músculos e articulações, sprays para pulverizar na almofada que ajudam a dormir melhor, produtos purificantes do ar para quem sofre de asma ou alergias, e roll-on discretos para levar em viagem ou para ter na secretaria e aplicar nos pulsos.

Roll-on SOS Viagens, €9,90, Puressentiel

Um perfume masculino não pode ser floral

FALSO Pode até desconhecer este facto, mas a maioria dos perfumes contém notas florais, sejam eles masculinos ou femininos, e algumas das obras-primas da perfumaria masculina são elaboradas com as flores mais aromáticas. Rose Poivree de The Different Company, e Egoiste de Chanel, têm rosas na sua composição; Y de Yves Saint Laurent e Boss Bottled de Hugo Boss contém gerânios, e Gentleman de Givenchy e Dolce & Gabbana Intenso têm a feminina lavanda. E a lista continua. São deliciosamente sedutores e muito irresistíveis.

Solução: Escolha a mais sedutora fragrância floral desta lista. O mais difícil será evitar que a sua cara-metade a use.