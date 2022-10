Elon Musk lança perfume chamado "Burn Hair"

Burnt Hair é o primeiro perfume de Elon Musk. Foto: Elon Musk

Quando se trata de Elon Musk, tudo é possível. Entre os adjetivos para descrever o milionário fundador da Tesla estão, sem dúvida, inesperado e arrojado. Por isso, também não nos surpreende que tenha lançado uma linha de perfumes e se tenha estreado neste domínio comercial com uma fragrância chamada "Burnt Hair", ou cabelo queimado, em português."Com um nome como o meu, entrar no negócio das fragrâncias era inevitável - porque é que eu sequer lutei contra isso durante tanto tempo!?" escreveu, no Twitter, avançando que já vendeu 10 mil frascos. Quanto ao perfil aromático, pouco se sabe, apenas que o website do perfume se refere a este como "uma essência do desejo repugnante", que pode ser comprado com a moeda virtual de Musk - Doge - e que custa cerca de 100 dólares."Destaque-se numa multidão! Seja notado enquanto caminha pelo aeroporto" são alguns dos slogans eleitos pela nova marca de perfumes de Musk, para promover "Burnt Hair". Pela indicação do website, o perfume só estará à venda no primeiro trimestre de 2023.