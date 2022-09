5 marcas essenciais para apreciadores de perfumes de nicho

Alguién

Chama-se assim porque pediu o nome emprestado a uma obra de arte comprada por Asier Tapia, colecionador de arte e designer de Bilbao. É ele o fundador de Alguién, ímpar no que toca à sua exclusividade e delicadeza: as embalagens são "verdes", a fazer lembrar pequenos objetos de desejo, como um livro ou um embrulho de correio. Pensados ao detalhe, os perfumes de Alguién aludem a experiências sensoriais vividas por Asier, como uma ida às montanhas ou um cheiro da sua infância. Às fragrâncias, juntam-se velas, camisas ou saboneteiras (esta, em parceria com Vista Alegre) todas numeradas e em edição limitada. www.alguien.eu

Alguién Eau de Parfum, edição limitada de 550 unidades.

Linari



Os frascos das essências da marca Linari podiam ter saído de uma exposição. São elegantes, muitos deles banhados a ouro ou a prata, verdadeiros objetos de desejo intemporais, depois de usados para a sua principal finalidade: perfumar. Linari significa precisamente "simbiose entre a fragrância sedutora e o design purista" e é uma marca de luxo para apreciadores de notas orientais e exóticas. Os nomes são tão provocadores como essas combinações olfativas, sedutoras e vincadas: Purgatory, Holy Water, Heaven's Door ou Pacific Ocean são só alguns exemplares das mais atuais. linari.com

Acqua Santa, de Linari, com pétalas de rosa, jasmim bravo, ylang-yland ou lírio do vale. Foto: DR

HUNQ

Vinda de Amsterdão mas produzida em Grasse, HUNQ Amsterdam é criada a pensar em arquétipos. Unissexo, a marca aposta em perfumes que simbolizam uma personagem ou profissão. Jardineiro, barman, carpinteiro, salva-vidas ou mecânico são os nomes dados aos perfumes, que na sua composição contêm elemenros desse imaginário. Em 003 Barmain, o ambiente de bar é evocado através de lima, laranja e uva, elementos muitas vezes presentes nos cocktails mais sofisticados. hunq.amsterdam.

Barmain, com notas de lima, laranja e uva, da HUNQ Amsterdam. Foto: DR

TOBBA



O seu criador, Jasper Li, vê a perfumaria como uma arte. Não é por isso de estranhar que o conceito dos perfumes TOBBA seja o de expressar a linguagem visual através do olfato, e não da pintura. Os perfumes TOBBA, quase sempre esgotados por sinal, são símbolo de requinte e elegância, como contraponto às notas, rudes e cruas: tabaco, madeira de sândalo ou plantas selvagens como a mimosa. Indolence, Serendipity ou Force são alguns exemplos de essências equilibradas e misteriosas.

Indolence, da marca Tobba. Foto: DR

FUMparFUM



O lituano Aistis Mickevicius é ator e DJ, e também perfumista. Para a sua marca, a FUMparFUM, tentou equilibrar a antiga tradição europeia dos perfumes com as tendências modernas. Logo, as fragrâncias revelam-se uma combinação entre partículas botânicas e moleculares com um twist vintage. The Pharmacist junta camomila francesa, jasmim, resina e baunilha e Vaudeville combina pimenta branca, tabaco, incenso e pele, como exemplos. fumparfum.com.