Porsche criou caça estelar para o último episódio de Star Wars

Desenvolvido simultaneamente pelos designers da Porsche, em Weissach, na Alemanha, e nos estúdios da Lucasfilm, em São Francisco, nos Estados Unidos, este caça do espaço está cheio de elementos que nos remetem para os automóveis da marca de Estugarda.

As ópticas dianteiras, por exemplo, remetem-nos para o mais recente modelo da marca germânica, o Taycan, que é, igualmente, o primeiro automóvel de produção eléctrico da Porsche. Já a faixa de luzes horizontal que encontramos na traseira é inspirada na mais recente geração do Porsche 911, ao passo que a posição do piloto e a configuração nos remetem para o Porsche mais radical da última década, o hiperdesportivo 918 Spyder.





Alguns pormenores remetem para o mais recente modelo da marca germânica, o Taycan Foto: D.R.

"O design da nave espacial é harmoniosamente integrado ao mundo cinematográfico de Star Wars, ao mesmo tempo que demonstra analogias claras com o estilo e as proporções características da Porsche", disse Michael Mauer, vice-presidente do departamento de estilo da marca, antes de explicar: "A forma básica da cabine, a descer na parte traseira, e a topografia altamente distinta da linha do cockpit até às turbinas, estabelecem paralelos visuais com o design icónico do 911 e do Taycan", explicou.

Este caça estelar, que tem 1,5 metros de altura, foi apresentado oficialmente ao mundo na "premier" de Star Wars: The Rise of Skywalker, que se realizou no início desta semana em Los Angeles. Em Portugal, o filme estreia a 19 de dezembro.