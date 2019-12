Novo Star Wars tem a pior crítica desde ‘A Ameaça Fantasma’

O último lançamento da safa recebeu avaliação positiva de 56% dos críticos acompanhados pelo Rotten Tomates. Somente A Ameaça Fantasma, lançado em 1999, recebeu menos opiniões favoráveis, de 53%. O website ainda está a compilar críticas, mas já recebeu 43 avaliações, incluindo seis de críticos importantes da imprensa.

Os cinéfilos desapontados citaram diversos problemas: o roteiro responde a algumas das mesmas perguntas e aborda os mesmos temas de filmes anteriores, segundo Nicholas Barber, da British Broadcasting Corp. (BBC); é monótono, segundo Joshua Rothkopf, da Time Out; e tem ritmo de "zombie", segundo Darren Franich, da Entertainment Weekly.

A Walt Disney conta com o filme para reacender o entusiasmo pela marca. O episódio anterior Han Solo: Uma História Star Wars foi uma deceção. O website de pesquisa de bilheteiras Box Office Pro estima que Star Wars: A Ascensão Skywalker vá faturar entre 185 milhões e 225 milhões de dólares na América do Norte no primeiro fim de semana de exibição. Já a Hollywood Stock Exchange calcula em 230 milhões de dólares, o suficiente para colocá-lo entre as cinco maiores estreias de todos os tempos.

A Disney, que normalmente faz previsões conservadoras, informou na terça-feira que estima uma bilheteira de 160 milhões de dólares ou mais nos EUA no fim de semana de estreia. Os Últimos Jedi arrecadou 220 milhões de dólares no fim de semana de lançamento, há dois anos, e acabou por faturar 1,33 mil milhões de dólares no mundo inteiro.