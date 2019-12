Os cenários d’A Guerra das Estrelas, trilogia das trilogias

Alguma vez se perguntou onde é que fica, exactamente, essa galáxia muito, muito distante que é o cenário da icónica saga A Guerra das Estrelas? Pouco ou nada se sabe sobre o grand finale da trilogia mais recente - o aguardado Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker) realizado por J. J. Abrams. Sabe-se, porém, que algumas das filmagens decorreram em Wadi Rum, um vale que fica no sul da Jordânia. As paisagens desérticas do local identificam-se perfeitamente com o universo d’A Guerra das Estrelas. Mas a saga já deu a volta ao mundo, no que toca a filming locations, percorrendo locais como a Croácia, Tunísia ou México.

No filme original, por exemplo, encontramos o protagonista Luke Skywalker no planeta fictício Tatooine. Nesta ocasião, o realizador George Lucas optou por filmar na Tunísia, especialmente na cidade portuária de Ajim da ilha de Djerba, nas cavernas de Matmata, mas também aproveitou os cenários do lago Chott el Jerid. Por exemplo, o Hotel Sidi Idriss, em Matmatat-Al-Qadimal, era, por sua vez, a casa dos Skywalker. Entre os inúmeros cenários, destacam-se ainda cenas filmadas em regiões desérticas próximas da casa do realizador, em Death Valley, Califórnia, ou ainda outros locais improváveis como o parque nacional de Tikal, Guatemala, ou a cidade de Calakmul, no México.

No segundo filme desta trilogia, Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca, de 1980, o realizador e criador da série George Lucas optou por filmar no glaciar Hardangerjøkulen, na Noruega, onde decorrem as cenas de batalha no planeta Hoth. Foi durante uma tempestade de neve em 1979 que foram filmadas algumas cenas chave deste filme, mesmo junto a hotel Finse 1222 Hotel, na cidade norueguesa de Finse. No fim desta trilogia, em Star Wars: Episódio VI - O Regresso de Jedi, de 1983, parte das filmagens decorreram no deserto de Yuma, em Arizona, mas também no Parque Nacional de Redwood, na Califórnia.

No filme de 1999, Star Wars: Episódio 1 – A Ameaça Fantasma, as imagens de Anakin Skywalker (Jake Lloyd) são captadas nas cidades de Médenine e Tozeur (esta última também cenário do filme O Paciente Inglês, 1996) e no palácio barroco Reggia di Caserta, situado em Caserta, na região italiana da Campani. Já nos filmes de 2002 e 2005, Star Wars – Episódio 2 – O Ataque dos Clones e Star Wars: Episódio 3 – A Vingança dos Sith, respetivamente, a maior parte das cenas foram filmadas nos estúdios da 21st Century Fox, em Sydney, Austrália. No primeiro, o realizador optou por filmar, também, na Villa del Balbianellona em Lemnos, Itália; o bosque antigo Whippendell Wood, nas margens de Watford, em Inglaterra (apenas para duas cenas); ou, uma escolha mais cosmopolita, a Praça de Espanha, em Sevilha. No segundo, por sua vez, filmou, entre outros locais, na região montanhosa de Grindelwald, na Suiça, na Baía de Phang Nga, na Tailândia e em Guilin, na China. O Palácio de Caserta, perto de Nápoles, Itália, foi usado como cenário em ambos.

Na trilogia mais recente, e em Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força (2015) o cast rumou à ilha irlandesa Skellig Michael (que é o planeta Ahch-To, no filme) para a cena final mas o filme conta com outros cenários como o do deserto Rub' al-Khali, na Ásia. Em 2017, com o último filme estreado - Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi – surgem novas paisagens, como as idílicas de Dubrovnik, na Croácia, o deserto de sal na Bolívia Salar de Uyuni.

Sobre A Guerra das Estrelas

Oito filmes, dois spin-offs, e quarenta e dois anos depois, a saga A Guerra das Estrelas (Star Wars, no original) atravessa gerações e conquista novos fãs de minuto para minuto, apesar de se passar numa galáxia muito, muito distante.

1977 - 1983

A verdade é que a história, criada por George Lucas (1944, Modesto, Califórnia, EUA), conquistou admiradores do maravilhoso mundo da ficção científica logo desde o primeiro filme, também por si realizado: Star Wars (mais tarde intitulado de Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança), que estreou em maio de 1977. O filme acabou por dar o nome a uma primeira trilogia, completada por Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca (Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back, 1980), realizado por Irving Kerschner, e Star Wars: Episódio VI - O Regresso de Jedi (Star Wars: Episode VI - The Return of the Jedi, 1983), realizado por Richard Marquand. Quanto aos protagonistas estrela, destacaram-se os atores Mark Hamill (no papel do protagonista Luke Skywalker), Harrison Ford (Han Solo), Carrie Fisher (a princesa Leia) e Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi). Uma saga futurista de todos os pontos de vista, do argumento aos efeitos especiais, A Guerra das Estrelas tem origem na história de Luke Skywalker, que se transforma num herói na primeira trilogia. Para combater as forças do Império, a Luke Skywalker juntam-se icónicas personagens como Han Solo, a Princesa Leia, Ben Obi-Wan Kenobi, Grand Moff Tarkin, R2-D2, C-3PO ou Chewbacca. Do lado das forças do Mal está, claro, Darth Vadder e o seu exército Stormtroopers.

1999 - 2005

Em 1999, George Lucas assinala o regresso de Star Wars com um novo filme, Star Wars: Episódio 1 – A Ameaça Fantasma (Star Wars: Episode I – The Phantom Menace), protagonizado por Liam Neeson, Ewan MacGregor e Samuel L. Jackson. Em 2002, e na segunda parte da trilogia, juntam-se ao elenco Hayden Christensen e Natalie Portman para contar a história de Star Wars – Episódio 2 – O Ataque dos Clones (Star Wars: Episode II – Attack of the Clones). Esta trilogia, que se passa temporalmente antes da original, encerra em 2005, com Star Wars: Episódio 3 – A Vingança dos Sith (Star Wars: Episode III – The Revenge of the Sith). Nesta segunda trilogia é revelada a verdadeira história de Anakin Skywalker.

2015 - 2019

Em 2012, George Lucas acabou por vender os direitos desta famosa trilogia à Walt Disney Studios Motion Pictures, já que até à data pertencia à 20th Century Fox. Assim se anuncia uma nova trilogia. Em vez de estrear em maio, como acontecia desde o primeiro filme, A Guerra das Estrelas passou a estrear em dezembro. Assim, a nova geração da série A Guerra das Estrelas acaba por dar origem a Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força (Star Wars: Episode VII - The Force Awaken), em 2015, com a realização a cargo de J. J. Abrams e, desta vez, com Adam Driver, Daisy Ridley e parte do elenco original. Em 2017, o realizador Rian Johnson estreia Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi (Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi).

O fim desta trilogia mais recente é o aguardado Star Wars: Episódio IX - A Ascensão de Skywalker (Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker) que estreia a 19 de dezembro de 2019, e que volta a ser realizado por J. J. Abrams.