Um dia na vida da hoteleira Ekaterina Ermakova

Ekaterina Ermakova esteve em hotéis na capital da Rússia, em Astana no Cazaquistão e em Minsk na Bielorrússia. Nos Açores, a cidadã russa gere o hotel, mas ainda tem tempo para ler, viajar, jogar voleibol de praia, aprender italiano e tentar chegar aos 8000 passos por dia.

A que horas se costuma levantar?

Normalmente acordo às 6h30, para começar o dia com calma antes de mergulhar no trabalho.

Ekaterina Ermakova Foto: DR

O que costuma refletir/ponderar/pensar nos primeiros minutos acordada?

Tiro um momento para planear mentalmente o meu dia, definir intenções e priorizar tarefas importantes. Também reflito sobre gratidão – é uma excelente forma de começar o dia com uma mentalidade positiva.

Qual é a sua rotina quando se levanta?

Começo com um duche rápido, seguido de uma chávena de café. Depois, dou uma vista de olhos rápida aos e-mails para garantir que não há nada urgente antes de seguir para o hotel.

Que tipo de pequeno-almoço costuma tomar?

Um pequeno-almoço equilibrado é essencial. Normalmente, como algo com proteína e torradas de cereais integrais, acompanhado de um bom café.

Costuma haver algum tipo de atividade antes do trabalho?

Vou ao ginásio antes do trabalho, normalmente à quarta e à sexta-feira. Ajuda-me a sentir-me com mais energia.

Fachada DoubleTree by Hilton Lagoa Azores Foto: DR

Qual é o seu trajeto diário? Como o faz? A pé, automóvel, transportes…

Vou de carro para o trabalho, o que demora cerca de 15 minutos. É um ótimo momento para ouvir música ou um podcast. Mas tenho um objetivo diário de passos – 8 mil por dia – por isso tento movimentar-me ao longo do dia.

Tem algum tipo de preparação prévia para o trabalho?

Sim, revejo a minha agenda e as reuniões mais importantes do dia. É essencial começar o dia com um plano claro.

A que horas começa a trabalhar?

Normalmente, começo por volta das 8:00.

Quais são as suas principais tarefas e responsabilidades no trabalho?

Como Diretora-Geral, supervisiono as operações diárias do hotel, garanto a satisfação dos hóspedes e trabalho em conjunto com a minha equipa para manter altos padrões. Também me foco no planeamento estratégico e no desenvolvimento do negócio.

Como gere o seu tempo?

Dou prioridade às tarefas com base na urgência e no impacto. Ter uma agenda bem estruturada ajuda-me a ser eficiente.

Como lida com a pressão e o stress?

Mantendo-me proativa e focada em soluções. Também faço pequenas pausas para limpar a mente quando necessário.

Qual é a parte favorita e menos agradável do trabalho e porquê?

Adoro ver hóspedes satisfeitos e uma equipa motivada. A parte mais desafiante é lidar com imprevistos operacionais, mas isso também torna o trabalho dinâmico.

Lobby DoubleTree by Hilton Lagoa Azores Foto: DR

Tem uma equipa a trabalhar consigo? Como gere a comunicação com eles?

Sim, tenho uma equipa incrível. A comunicação é fundamental, por isso fazemos reuniões regulares e mantenho uma política de portas abertas.

Costuma fazer pausas no trabalho? Para?

Sim, pequenas pausas ajudam-me a manter a energia. Às vezes saio para apanhar ar fresco ou para tomar um café rápido.

Interrompe o trabalho para almoçar? O que costuma comer e onde?

Tento fazer uma pausa adequada para o almoço, geralmente no restaurante do hotel. Opto por uma refeição saudável com proteína e vegetais.

Frondoso Restaurante DoubleTree by Hilton Lagoa Azores Foto: DR

Como lida com eventuais críticas e elogios ao seu trabalho?

Vejo as críticas construtivas como uma oportunidade de melhoria e os elogios como um incentivo.

O que diria sobre a ideia de que as pessoas com quem se relaciona profissionalmente têm de si?

Espero que me vejam como acessível, motivadora e comprometida com a excelência.

Ao longo do dia dá importância às redes sociais?

Sim, são uma ferramenta essencial na hotelaria, tanto para o envolvimento com os hóspedes como para a presença da marca.

Tem hobbies ou atividades que faz regularmente?

Adoro ler, viajar, jogar voleibol de praia e aprender italiano.

A que horas costuma terminar a atividade profissional?

Depende do dia, mas tento terminar por volta das 18h.

"Leva" trabalho para casa?

Às vezes, mas tento definir limites para manter um equilíbrio saudável e passar essa mesma mensagem à minha equipa.

Costuma conversar com alguém sobre a sua atividade no final do dia?

Sim, partilhar pensamentos com amigos ou família ajuda-me a refletir e a descomprimir.

Ekaterina Ermakova Foto: DR

Costuma viajar com frequência nas suas atividades profissionais?

Sim, para eventos do setor, reuniões e oportunidades de desenvolvimento do negócio.

Há muita diferença entre os dias da semana e os fins de semana?

Na hotelaria, os fins de semana costumam ser movimentados, mas mesmo assim encontro tempo para recarregar energias.

Quais são os seus hábitos de jantar? Horário e exemplo de menu?

Janto por volta das 20h. Normalmente, opto por uma refeição leve, como peixe ou legumes grelhados. Mas, às vezes, um gelado.

O que faz antes de dormir?

Leio ou vejo Netflix – qualquer coisa que me ajude a relaxar.

A que horas se costuma deitar e quantas horas dedica ao sono?

Tento dormir cerca de sete horas, por isso costumo deitar-me por volta das 23h.

Como mantém o equilíbrio entre sua vida pessoal e profissional?

Sendo consciente do meu tempo e dando prioridade a momentos de qualidade fora do trabalho.

Vê-se a ter outra profissão?

Adoro o que faço, mas se tivesse de escolher, algo ligado a viagens seria apelativo.

Piscina DoubleTree by Hilton Lagoa Azores Foto: DR

O que mais gosta e menos gosta na sua profissão?

O que mais gosto? O entusiasmo de tornar a estadia dos hóspedes inesquecível e a alegria de trabalhar com uma equipa fantástica. O que menos gosto? Digamos que a imprevisibilidade mantém a vida interessante – quem precisa de uma bola de cristal quando se trabalha em hotelaria?