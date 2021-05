Entrevista. O astrónomo de Harvard que acredita que já fomos visitados por aliens

Um dos mais ilustres professores de Astronomia em Harvard, o israelo-americano Avi Loeb, observa todos os dias o céu. Foi assim que se apaixonou pelo Universo, que questiona desde a sua infância, passada numa zona remota e rodeado por Natureza. Mais tarde, tornou-se astrofísico. É hoje diretor do departamento de Astronomia em Harvard, diretor do Instituto de Teoria da Computação do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, e autor de centenas de artigos científicos, para além de professor.



Após o aparecimento do objeto interstelar Oumuamua em outubro de 2017, identificado por um telescópio no Havai, Avi dedicou-se a estudar a sua origem, especificidade e "anomalias", a fim de perceber de que parte do Universo terá vindo. Extraterrestres. O primeiro sinal de vida inteligente além da Terra - editado em Portugal pela Leya - é o livro que explica toda essa investigação. Avesso à ficção científica e às teorias rocambolescas sobre alienígenas este livro é, antes e pelo contrário, uma ponderação sobre a existência da vida humana, sobre a nossa missão e dimensão na Terra, sobre a religião e a possibilidade de não estarmos sozinhos, com base numa descoberta recente que deixou a comunidade da Astrofísica atordoada.

Para ler à luz das estrelas, e interpretar com o coração, uma leitura prazerosa que só nos traz conhecimento e nos faz pensar nas "grandes perguntas", como lhe chama o autor, que é também um dos astrofísicos mais controversos da sua geração. Vale a pena ler, e questionar.

Como é que a astronomia surgiu na sua vida? Olhar para as estrelas era um hábito?

Eu cresci numa quinta, sempre estive ligado à Natureza, costumava subir às colinas da vila para ler livros de filosofia, e sempre me interessaram as grandes questões [existenciais da vida]. As circunstâncias levaram-me à Astrofísica porque tive de servir no Exército. Fui recrutado para um programa que me permitiu fazer um doutoramento em Física, e depois disso foi-me oferecido uma vaga em Astrofísica, na Universidade de Princeton. Depois disso, a mesma posição foi-me oferecida por Harvard, onde leciono. Eu percebi que embora não tenha sido um "casamento arranjado", apaixonei-me pela Astrofísica porque se compromete a responder, também, às questões filosóficas com ferramentas científicas. Por isso sim, tornei-me observador do céu por estar interessado nestas grandes perguntas, voltando à quinta da minha infância.

Que tipo de perguntas, "grandes perguntas", fazia? Era o tipo de criança sempre interessada em saber tudo?

A minha mãe sempre me disse que quando eu nasci era muito diferente dos outros bebés na sala de parto porque era excecionalmente curioso, olhava para tudo e todos. Quando era criança era muito interessada em saber tudo, sim, e não mudei muito. As pessoas que me conhecem desde a infância costumam dizer que eu não sou muito diferente. Quando nos tornamos adultos, temos tendência a querer fingir, a querer manter uma imagem, mas não consigo ser assim. Tento preservar a minha curiosidade infantil. É o que me apaixona na Ciência, que tem muito a ver com explorar o Mundo como uma criança, saber que não é proibido correr riscos, "magoar-se" e ficar com mazelas. É assim que eu vejo a Ciência, e não como um meio de obter prémios ou likes no Twitter.

Onde estava, em 2017, quando o Oumuamua apareceu pela primeira vez?

É interessante, porque o Oumuamua foi descoberto a 19 de outubro de 2017, por um telescópio no Havai, chamado Pan-STARRS1, num Observatório que existe no topo do vulcão Haleakala, em Maui, um bonito observatório por baixo das estrelas. Eu tinha estado lá em julho, três meses antes da descoberta. Quando aconteceu, estava no meu escritório em Harvard. Desde logo percebemos que era um objeto interessante, porque foi o primeiro que descobrimos fora do sistema solar, perto da Terra. Foi como descobrir um objeto da rua, no nosso quintal. Foi surpreendente. Uma década antes havia escrito uma tese sobre quantas rochas existiriam entre as estrelas, no espaço interestelar. Ao início, não lhe notei nada de extraordinário, mas uns meses mais tarde descobrimos que existiam seis anomalias associadas a este objeto, que apontavam para o facto de ser feito artificialmente, manufacturado por outra civilização.

Que seis anomalias são essas, para leigos na matéria?

A primeira coisa que descobrimos foi que não era um cometa, porque os cometas aquecem quando ficam perto do Sol, o gelo que os torneia evapora, o que cria uma cauda de gás à volta do cometa. Não havia uma cauda em torno deste objeto, nem vestígios de gás ou poeira. Depois, era estranho como reflectia a luz do sol: à medida que rodava, a quantidade de luz que refletia variava muito, o que nos permitiu perceber que não era redondo, parecia-se antes como algo muito plano e espalmado, como uma folha de papel, a girar a cada oito horas. Depois, estava constantemente a ser afastado do Sol, ao refletir luz solar. Além disso, tinha o tamanho de um campo de futebol, era extremamente comprido e largo.

Entre todas essas anomalias, qual foi a que o fez perceber que estaria, provavelmente, perante um objeto extremamente raro?

O facto de ser "empurrado" por uma força sem mostrar uma cauda cometária. Havendo seis anomalias, e cada uma delas têm uma probabilidade de 1% ter outra justificação, multiplicando as probabilidades chegamos a 1 num trilião. Há outros astrónomos a tentar explicar este objeto como se fosse de origem natural, mas há sempre alguma coisa sobre ele que é nunca antes vista. Do meu ponto de vista, se há algo nunca antes visto, é preciso considerarmos a possibilidade de uma origem artificial.

Avi Loeb Foto: Lotem Loeb

Porque acha que as pessoas tendem a achar a possibilidade de uma vida inteligente além da Terra, rocambolesca?

Acho que a resposta é simples. Tenho duas filhas pequenas, e quando eram ainda mais pequenas achavam-se o máximo, que eram as crianças mais interessantes do mundo, que tinham toda a nossa atenção. Quando foram para a creche, conheceram outras crianças que poderiam ser mais inteligentes que elas, e isso foi para elas um choque. Lembro-me de levá-las à creche e elas diziam que preferiam estar em casa. Dessa forma, manteriam a ilusão de que eram as mais espertas. Penso que parte do problema é que a nossa civilização não tem maturidade, e a única forma de o conseguirmos é com o encontro com o outro. É possível que não sejamos os mais espertos do bairro, e devemos ser modestos. Uma das coisas que destaco no livro é que após décadas a estudar astronomia a única coisa que se aprende sobre o Universo é a ser-se humilde, pois o Universo é muito maior que nós. Vivemos ta pouco tempo, que não faz sentido acharmos que somos especiais ou únicos.

Se formos à História é fácil ver isso…

Sim. Aristóteles defendia que éramos o centro do Universo, e as pessoas acreditavam nele porque isso aumentava o nosso ego. Tal como as minhas filhas pensavam que eram o centro do Mundo. Galileu e Copérnico provaram que a Terra se move em torno do Sol, e que não somos o centro. Na altura, existiram filósofos que tentaram ignorar o telescópio de Galileu. A realidade é o que é. O conhecimento só pode ser bom, para medirmos as nossas ações, aprender a comportar-nos de forma diferente. Até a religião pode afectar, na verdade.

Era este tipo de questões que também queria abordar com o livro? Queria dar resposta a estas questões existenciais?

Se seremos nós as crianças mais inteligentes do bairro? Sim. Hoje, temos as ferramentas científicas para responder a este tipo de perguntas. Quis escrever este livro para a comunidade mais jovem. Tenho dezenas de e-mails de pessoas de todo o Mundo, que leram o livro, e que me dizem que fez diferença nas suas vidas.

Como vê as últimas revelações do Pentágono?

Estas provêm de testemunhas no local, foram filmadas com equipamento tecnológico. Acredito que devemos fazer experimentações científicas, com as melhores tecnologias que temos, nas mesmas localizações onde aconteceram essas filmagens a que se refere, e monitorizar a atividade. A Ciência tem muito a ver com reprodução de resultados. No Antigo Testamento da Bíblia, há uma história sobre Abraham. Abraham ouvia a voz de Deus a dizer-lhe para sacrificar o seu único filho. Se fosse hoje, e Abraham tivesse um smartphone, bastava-lhe ligar o gravador e gravar essa voz. Então toda a gente aceitaria a história. O mesmo se passa com os testemunhos. Cientificamente, queremos comprovar que os resultados estão documentados por instrumentos científicos nos quais confiamos.

Extraterrestres. O primeiro sinal de vida inteligente além da Terra - editado em Portugal pela Leya.

Acha que descobriremos em breve se estamos ou não sozinhos?

Eu acho que encontraremos evidências. A única razão para não encontrarmos provas é se decidirmos não procurar, não investir dinheiro suficiente nestas investigações. O aparecimento do Oumuamua foi uma espécie de wake up call para prestarmos atenção à possibilidade da existência de civilizações além da nossa. É possível que eles tenham enviado equipamentos há biliões de anos atrás.

Observa o céu todas as noites?

Sim. Eu vivo nos subúrbios de Boston, e adoro andar a pé e olhar para a luz das estrelas. Parecem-se sempre luzes de compartimentos num navio gigante a navegar pelo espaço. Pergunto-me muitas vezes se existem passageiros dentro desses navios, a observar-nos de volta.