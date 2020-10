Veja o videoclipe da música do novo 007

Andrew Weitz ajuda CEO, multimilionários da indústria tecnológica e estrelas do mundo do desporto a vestirem-se para impressionar. Será que consegue usar a sua magia num jornalista (pobre) do jornal The Times? Ben Hoyle encontrou-se com ele no Rodeo Drive, o quarteirão de Los Angeles que alberga lojas de luxo, para uma experiência completa de compras VIP.