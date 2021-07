Tatuagens que só duram um ano? Uma ideia que vale 20 milhões

A Ephemeral Tattoo, que desenvolveu uma tinta de tatuagens que desaparece em cerca de um ano, arrecadou 20 milhões de dólares numa ronda de financiamento que ocorreu apenas quatro meses após a abertura de seu primeiro estúdio em Williamsburg, Nova Iorque.

A ronda de financiamento foi liderada pela Anthos Capital e aconteceu depois da Ephemeral ficar famosa no TikTok entre aqueles que não se querem comprometer com uma tatuagem permanente. Em comunicado de imprensa, a empresa diz que as marcações duplicaram a cada mês desde a inauguração. Agora, há uma lista de espera de sete a oito meses.

"Resolvemos um problema que é realmente sentido universalmente", disse o CEO Jeff Liu. Um estudo independente encomendado pela Ephemeral descobriu que 60 milhões de americanos consideram a ideia de fazer uma tatuagem, mas são desencorajados pela sua natureza permanente, seja por razões culturais ou religiosas, desaprovação familiar ou simples indecisão.

Ephemeral Tattoo Foto: Ephemeral Tattoo

O novo financiamento da Ephemeral será investido no desenvolvimento de tintas coloridas (a marca só oferece preto por enquanto) e para a abertura de um segundo estúdio em Setembro, desta vez em Los Angeles, a cidade de onde têm o maior número de marcações. Liu diz que espera que a Ephemeral cresça globalmente.

"O nosso objetivo com este financiamento é conseguir expandir ampla e rapidamente [a empresa] de forma a entrar em tantos mercados quanto possível", disse o CEO. "E, embora não possamos revelar as cidades exatas para as quais iremos, o objetivo é poder entrar em pelo menos 10 a 20 mercados com estes fundos arrecadados."

No futuro, a Ephemeral não deixa de lado a possibilidade de permitir licenciamento ou de vender a sua tinta por atacado, diz Liu, mas reinventar "a experiência do estúdio de tatuagem" nos seus próprios espaços é o foco principal por enquanto.

Como funciona?

Fazer uma tatuagem temporária é como fazer qualquer outra tatuagem - sim, a experiência envolve agulhas e dentes cerrados - ao contrário de outros desenhos dérmicos temporários, como hena ou adesivos de longa duração, que são aplicados apenas topicamente na pele.

A empresa precisou de seis anos, 50 fórmulas e centenas de testes de tatuagens para aperfeiçoar a sua tinta, composta de polímeros bioabsorvíveis de qualidade médica que são dissolvidos lentamente e completamente removidos pelo sistema imunológico do corpo ao longo de nove a 15 meses. A tinta pode ser usada em máquinas de tatuagem tradicionais e não requer nenhum treino adicional, embora haja algumas nuances: os artistas trabalham "um pouco mais devagar" para obter linhas consistentemente saturadas, diz o cofundador Josh Sakhai. O tempo de cicatrização pode ser um pouco mais longo do que o das tatuagens tradicionais, em média quatro a seis semanas.

Ephemeral Tattoo Foto: Ephemeral Tattoo

O desvanecimento pode começar a ser perceptível nos primeiros três a seis meses.

A Ephemeral é especializada em dois tipos de tatuagens: designs de "estilo subtil", que custam entre 175 e 225 dólares, com linhas mais pequenas e mais simples e que normalmente não levam mais de uma hora para serem concluídas, e tatuagens statement (entre 350 e 450 dólares) nos bíceps ou gémeios e que geralmente demoram uma hora e meia. O preço inclui tudo, desde consultas de design personalizado até um kit de tratamento.