Artes / Prazeres

“Human Soul”: a nova exposição residente no Sofitel Lisbon Liberdade

O hotel na Avenida da Liberdade acolhe, entre 5 de novembro e 5 de dezembro, uma mostra do projeto interdisciplinar dos artistas franceses Michel Cam e Anne-Laure Maison - “Human Soul”, que explora a ligação entre “a alma humana, o outro, o planeta, a arte e a consciência ambiental”, numa ode à humanidade.

Exposição "Human Soul" em mostra no Sofitel Lisbon Liberdade
Exposição "Human Soul" em mostra no Sofitel Lisbon Liberdade Foto: DR
31 de outubro de 2025 | Inês Costa / Com Rita Silva Avelar

Michel, artista de vocação multidisciplinar, e Anne-Laure, designer formada pela Faculdade de Belas Artes de (que, após uma residência no Palais de Tokyo, em Paris, escolheu dedicar-se inteiramente à criação artística) constroem juntos, desde 2016, um percurso em que as suas expedições, viagens, residências e encontros se tornam parte do processo artístico, transformando cada destino num campo de observação e criação.  

A série “Human Soul” nasceu em 2017, no . Começou com uma expedição a bordo do barco-atelier Ilo2, onde os dois artistas se propuseram a conhecer comunidades que vivem à margem da sociedade nessa região do mundo e a traduzir essas vivências em arte. E foi exatamente através da que conseguiram superar as barreiras da língua e da cultura, criando ligações com comunidades locais, como com as tribos Badjaos no Bornéu e com os Tagbanuas nas Filipinas. 

Com base nesses encontros, foi sendo feito um trabalho artístico, participativo e coletivo, centrado em histórias entre o Homem e o seu meio ambiente. A série “Human Soul” aspira estabelecer uma ressonância com o outro. A “Human Soul” é quase um projeto social, que procura a inclusão, a revalorização da dignidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, resgatar a sua imagem pública, dar voz, criar visibilidade e oferecer uma “experiência artística coletiva” para gerar transformações pessoais e comunitárias.  

Os dois artistas imaginaram uma metodologia original centrada na construção de retratos conceptuais, através de colagens, e na sua instalação em grande escala, à medida das paisagens. O resultado é uma obra que combina fotografia, colagem e instalação para refletir sobre o que significa ser humano e habitar neste planeta. Cada imagem é um retrato-partilha, um eco de pertença, revelando a dignidade e a força de pessoas que vivem à margem, mas cuja presença redefine o seu centro. É também um exercício de consciência ecológica, uma reflexão sobre o impacto do ser humano no meio ambiente e sobre a urgência de um futuro sustentável. 

Artistas franceses, Anne-Laure Maison e Michel Cam
Artistas franceses, Anne-Laure Maison e Michel Cam Foto: DR

A mostra da “Human Soul” é, acima de tudo, um manifesto visual pela empatia, uma celebração da diversidade, da memória e da presença humana, e terá lugar de exibição no lounge do hotel Sofitel Lisbon Liberdade entre 5 de novembro e 5 de dezembro.  

Relacionadas
Levi’s® x Barbour. Quando a herança se converte em estilo contemporâneo

Levi’s® x Barbour. Quando a herança se converte em estilo contemporâneo

Duas marcas históricas, separadas por culturas e oceanos, uniram-se numa colaboração que celebra a durabilidade, a mestria e o estilo com propósito. A Levi’s® e a Barbour apresentam uma coleção que combina o denim americano e o algodão encerado britânico, reinterpretando peças clássicas do workwear para um quotidiano contemporâneo, onde a utilidade se alia à estética e o passado ganha nova vida.

Brigitte Niedermair revela os bastidores do olhar Dior em novo livro

Brigitte Niedermair revela os bastidores do olhar Dior em novo livro

Após mais de uma década a interpretar o universo visual da Maison Dior, a fotógrafa italiana abre agora o seu arquivo criativo. No livro "Niedermair, Dior. Drawing/Photography", a artista expõe esboços, estudos e imagens inéditas que revelam o processo íntimo por trás das suas icónicas campanhas.

Mais Lidas
3 As obras mais emblemáticas do Museu de Arte Proibida
Artes As obras mais emblemáticas do Museu de Arte Proibida

Com uma seleção de mais de 200 obras de arte censuradas, proibidas ou denunciadas em algum momento, o novo espaço, em Barcelona, promete pôr os visitantes a pensar sobre os motivos e as consequências da censura, com obras que vão de Goya a Banksy.