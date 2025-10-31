“Human Soul”: a nova exposição residente no Sofitel Lisbon Liberdade
O hotel na Avenida da Liberdade acolhe, entre 5 de novembro e 5 de dezembro, uma mostra do projeto interdisciplinar dos artistas franceses Michel Cam e Anne-Laure Maison - “Human Soul”, que explora a ligação entre “a alma humana, o outro, o planeta, a arte e a consciência ambiental”, numa ode à humanidade.
Michel, artista de vocação multidisciplinar, e Anne-Laure, designer formada pela Faculdade de Belas Artes de Toulouse (que, após uma residência no Palais de Tokyo, em Paris, escolheu dedicar-se inteiramente à criação artística) constroem juntos, desde 2016, um percurso em que as suas expedições, viagens, residências e encontros se tornam parte do processo artístico, transformando cada destino num campo de observação e criação.
A série “Human Soul” nasceu em 2017, no Sudeste Asiático. Começou com uma expedição a bordo do barco-atelier Ilo2, onde os dois artistas se propuseram a conhecer comunidades que vivem à margem da sociedade nessa região do mundo e a traduzir essas vivências em arte. E foi exatamente através da arte que conseguiram superar as barreiras da língua e da cultura, criando ligações com comunidades locais, como com as tribos Badjaos no Bornéu e com os Tagbanuas nas Filipinas.
Com base nesses encontros, foi sendo feito um trabalho artístico, participativo e coletivo, centrado em histórias entre o Homem e o seu meio ambiente. A série “Human Soul” aspira estabelecer uma ressonância com o outro. A “Human Soul” é quase um projeto social, que procura a inclusão, a revalorização da dignidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, resgatar a sua imagem pública, dar voz, criar visibilidade e oferecer uma “experiência artística coletiva” para gerar transformações pessoais e comunitárias.
Os dois artistas imaginaram uma metodologia original centrada na construção de retratos conceptuais, através de colagens, e na sua instalação em grande escala, à medida das paisagens. O resultado é uma obra que combina fotografia, colagem e instalação para refletir sobre o que significa ser humano e habitar neste planeta. Cada imagem é um retrato-partilha, um eco de pertença, revelando a dignidade e a força de pessoas que vivem à margem, mas cuja presença redefine o seu centro. É também um exercício de consciência ecológica, uma reflexão sobre o impacto do ser humano no meio ambiente e sobre a urgência de um futuro sustentável.
A mostra da “Human Soul” é, acima de tudo, um manifesto visual pela empatia, uma celebração da diversidade, da memória e da presença humana, e terá lugar de exibição no lounge do hotel Sofitel Lisbon Liberdade entre 5 de novembro e 5 de dezembro.
