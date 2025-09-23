Santini celebra 76 anos com novidade que junta dois dos seus sabores mais populares
Para celebrar mais um aniversário, a icónica geladaria portuguesa estará com uma promoção especial 2 por 1. No mesmo dia, estreia ainda um novo sabor comemorativo: Marabunta de Morango.
Para assinalar mais um ano de história, a marca portuguesa Santini convida todos os amantes de gelado a juntarem-se à celebração. No próximo domingo, 28 de setembro, o 76º aniversário da geladaria, fundada em Cascais em 1949, tem uma oferta de dois por um em copos ou cones pequenos, e um novo sabor que junta dois favoritos do público: Marabunta de Morango.
A combinação de dois dos mais emblemáticos sabores de gelados da marca - morango e marabunta - foi desenvolvida no ano passado para a comemoração do 75º aniversário. Estará de volta apenas neste dia para assinalar a ocasião.
“Estamos muito felizes por celebrar 76 anos com os nossos clientes, que têm feito parte desta história ao longo de tantas gerações. Sem eles não teria sido possível o nosso crescimento, e é por eles que nos mantemos fiéis às nossas tradições”, afirma Marta de Botton, administradora da marca, num comunicado enviado à imprensa.
Estas são ofertas especiais são exclusivas à comemoração e estarão disponíveis apenas no dia 28 de setembro, em todas as lojas Santini.
