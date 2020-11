Philippe Starck desenha anel inteligente

Chama-se Aeklys e é um anel tecnológico que tem como principal missão simplificar as tarefas mais simples do dia a dia, concentrando-as num só objeto e minimizando o contacto com diferentes materiais e superfícies. Imaginado pelo designer francês Philippe Starck em parceria com a startup iCare Technologies, o Aeklys faz pagamentos bancários, pode ser usado nos transportes públicos, como cartão de visita digital, para controlo de passwords ou até para destrancar as portas e ligar a ignição do carro.



É um autêntico assistente pessoal especialmente útil em tempos de Covid-19.

O produto funciona com o suporte de um smartphone e após a instalação da aplicação com o mesmo nome.



Philippe Starck e a iCare Technologies juntaram-se à agência 9, que criou o vídeo de campanha do gadget. Para ver em cima.