Os multimilionários dos EUA que mais dinheiro doaram ao longo da vida

Eis a lista dos magnatas mais solidários:



Warren Buffett, CEO da Berkshire Hathaway, que doou cerca de 5,4 mil milhões de dólares em 2022 e 51,5 mil milhões de dólares ao longo da vida. Grande parte da fortuna de Buffett foi direcionada para a Fundação Bill e Melinda Gates e usada para apoiar iniciativas de melhoria de questões saúde e diminuição da pobreza em países menos desenvolvidos.



De seguida está o antigo casal Bill e Melinda Gates, que apesar do divórcio continuam envolvidos na sua fundação, a maior fundação de solidariedade privada do mundo, como explica a publicação. Em conjunto, os dois doaram 5 mil milhões de dólares em 2022, e 38,4 mil milhões ao longo das suas vidas. Tal como Buffett, o foco das doações encontra-se na melhoria da saúde e no alívio da probreza dos mais carenciados.



Em março do ano passado, o grupo libertou 25 milhões de dólares para criar o Ukraine Democracy Fund com o objetivo de apoiar os cidadãos ucranianos um mês após serem invadidos pela Rússia.





No top 10 destacam-se ainda nomes como MacKenzie Scott, Michael Bloomberg, Charles "Chuck" Feeney, Gordon & Betty Moore, Jim & Marilyn Simons, Mark Zuckerberg e Priscilla Chan e ainda Phil & Penny Knight.

Todos os anos, a revista Forbes reúne os, contabilizando o valor total das suas doações. De acordo com a publicação, os 25 maiores filantropos do país doaramao longa da vida até ao fim de 2022, mais 27 mil milhões do que tinham doado até ao final de 2021. No conjunto, estes indivíduos contam com uma fortuna avaliada em 936 mil milhões de dólares, menos 15% do que no ano passado.Dezasseis deles fazem ainda parte da The Giving Pledge - uma, fundador da Open Society Foundations, que apoia organizações em mais de 120 países que lutam pelos direitos humanos, pela justiça, melhores condições de educação, de saúde pública e liberdade de expressão nos meios de comunicação. O magnata doou 300 milhões de dólares em 2022 e 18,4 mil milhões em toda a vida.