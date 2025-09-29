O Torel Avantgarde celebra o São Martinho com fogo, música e sustentabilidade

Nos dias 8 e 9 de novembro, o Uro – Gastro Fire Sessions estará de regresso ao hotel portuense Torel Avantgarde, para dois dias dedicados à cozinha de fogo, com show e slow cooking, num ambiente descontraído com vista para o Rio Douro, convívio animado ao ar livre, música e as habituais castanhas assadas.

A novidade em relação à edição anterior é a aposta na apresentação de pratos diferentes nos dois dias do evento. Para isso, João Figueirinhas quis trazer chefs jovens e criativos para se juntarem a ele e desafiou a dupla Verónica Dias e António Lamas, head bakers da pastelaria Brites; Cristiano Barata, chef transmontano responsável pela cozinha do restaurante Mercantel, em Aveiro; e a chef brasileira Mirna Gomes, atualmente a cargo da cozinha do Soma, no Porto, e ainda Diogo Novais Pereira, que, no ano passado, angariou o título de Chefe do Ano e assume a chefia do restaurante Porinhos, em Fafe, de onde é natural.

A sustentabilidade do evento foca-se na vontade de cozinhar de forma consciente e volta a confirmar-se na seleção e confeção da matéria-prima, que, mais uma vez, privilegia produto de época e o máximo aproveitamento de cada ingrediente. O menu, ainda a ser ultimado pelo chef anfitrião e pelos chefs convidados. Aos sabores juntam-se ainda várias opções de bebidas a acompanhar, desde a seleção de vinhos a cargo dos Baga Friends - um grupo de oito produtores de vinho da Bairrada - e diferentes sugestões de cocktails preparadas pela equipa de bartenders do Torto.

Uro – Gastro Fire Sessions

Para completar a programação animada, nos dois dias haverá ainda música ao vivo e um DJ residente, sendo que também estará a decorrer o Urban Market Green, mercado que junta marcas e criadores locais de diferentes áreas, cruzando moda, joalharia, decoração e bem-estar.

A abertura das portas do Uro acontecerá às 13h e prolonga-se até às 23h nos dois dias. Existem diversas modalidades de bilhetes, e já se encontram disponíveis no site oficial do Uro – Gastro Fire Sessions. Todas as entradas incluem café Delta Bio e castanhas assadas.