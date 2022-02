O segredo para a felicidade, segundo Bill Gates

Fundador da Microsoft, Bill Gates é um dos homens mais ricos e inteligentes do mundo. Podemos aprender muito com o multimilionário, desde como sobreviver no mundo dos negócios às possíveis soluções para a crise climática e até como atingir a felicidade. É verdade, leu bem. Um dos maiores conselhos de Gates nada tem a ver com dinheiro, mas com sermos felizes, como vemos na informação abaixo, citada pelo site da GQ espanhola. Todos os anos, Gates participa numa conversa "Ask Me Anything" no Reedit, e, em 2019, um dos fãs perguntou-lhe qual era o seu segredo para atingir a felicidade. Relembramos as respostas.



Primeiro que tudo, é necessário esquecer o passado e concentramo-nos no nosso futuro. Afinal, ficar a chorar por leite derramado não tem nada de produtivo e é mentalmente desgastante. O conselho de Gates é simples: quando tiver 15 minutos de silêncio, visualize o futuro que quer ter.

Em segundo lugar, devemos sempre manter os compromissos que fazemos, independentemente das dúvidas e dificuldades que tenhamos. Contudo, devemos perguntarmo-nos se estamos a fazer o que queremos e se tal é importante. Se a resposta for não, é sinal de que está no lugar errado. O terceiro e quarto conselhos de Gates estão relacionados com o bem-estar físico e mental e com a necessidade de sermos generosos, porque quando se dá aos outros, recebe-se de volta um pouco mais do que se deu, de acordo com o milionário. Além disso, a generosidade está associada a sentimentos de realização e satisfação.

A lista termina com duas atividades que conhecemos bem – passar tempos com a família e entes queridos e ter uma boa noite de sono. É crucial haver um equilíbrio entre o trabalho e a vida privada, senão a família e os amigos passam para segundo plano, o que não é desejável a longo prazo. Quanto às noites de sono, não há muito a dizer sobre o assunto – 7 a 8 horas de descanso regular deverão ser o suficiente para sentir-se rejuvenescido pela manhã.