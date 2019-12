O fim das despedidas de solteiro tal como as conhecemos

Despedidas de solteiro eram sinónimo de libertinagem, marcando o fim de uma fase da vida com uma escapadinha sobre a qual ninguém se atrevia a comentar na manhã seguinte. Mas com a maioria dos americanos a casar-se mais tarde do que a geração dos seus pais, deixou de fazer sentido esperar pela véspera do casamento para tanto divertimento.



"As pessoas estão a afastar-se dessa narrativa de que estariam a viver os últimos dias da vida de solteiro", afirma a organizadora de eventos Dawn Mauberret, de Nova Iorque. Comemorações pré-nupciais são cada vez menos focadas em álcool e mais em escapadas das pressões da vida moderna, como viagens para apreciar comida e cuidar do bem-estar. A inclinação atual é "passar momentos de qualidade com amigos e família".

Em 2018, a idade média do primeiro casamento era de 27,8 anos para as mulheres e 29,8 anos para os homens, segundo estimativas oficiais. Ainda em 1990, estas médias estavam em 23,9 e 26,1 anos.

Isto significa que a maioria dos noivos e noivas hoje em dia teve tempo para explorar o seu lado menos reprimido, se assim desejasse. E muitos não desejam, segundo dados que mostram que os millennials gastam menos em álcool do que as gerações anteriores. Com a idade vem a maturidade e, com a maturidade, geralmente vem o dinheiro. Hoje, os solteiros e solteiras estão mais disponíveis para gastar.

Litty Samuel, produtora executiva de 33 anos que trabalha na Meredith em Nova Iorque, optou por uma saída internacional de quatro dias em novembro de 2017. Ela e seis amigos viajaram para a Islândia, onde visitaram a Lagoa Azul, percorreram caminhos para fontes termais e mergulharam entre placas tectónicas.

"Fui ficando mais velha e saindo à noite cada vez menos", conta ela.

Jenna Miller, diretora de criação do website para casamentos Here Comes the Guide, observou um aumento no uso de serviços customizados de planeamento de comemorações de luxo, como Bach to Basics ou Luxury Bachelorette. Estas pessoas voam em jatinhos privados para destinos como Saguaro Palm Springs (que oferece festas na piscina, serviços de beleza e aulas de ioga), Carneros Resort and Spa e Solage Calistoga (para degustação de vinhos).

Em média, quem participa numa despedida de solteiro ou solteira nos EUA gasta 537 dólares, incluindo transporte, estadia e presentes. Pode sair bem mais caro. Uma festa com destino a Nova Iorque pode custar mais de 1.900 dólares. Cerca de 35% dos millennials endividaram-se para participar numa comemoração destas, de acordo com o estudo da Credit Karma.

Com grupos de amigos mais dispersos geograficamente, uma despedida mais demorada tornou-se uma espécie de necessidade, "especialmente se os padrinhos e madrinhas não se conhecem", afirmou Jamie Chang, organizadora de viagens de casamento na Mango Muse Events.

A rígida divisão de festas de mulheres e de homens também está a ficar para trás.

"Algo realmente importante para mim, e acho que isso tem a ver com o facto de eu ter passado dos 30, era ter comigo pessoas que participaram de épocas diferentes da minha vida", salientou Jenna Citron, 32 anos, diretora executiva de organização sem fins lucrativos Queens College Hillel, em Nova Iorque. Isto significou trazer Jon, o seu melhor amigo do ensino secundário, para a sua despedida de solteira.