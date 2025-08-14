Ler Devagar considerada uma das livrarias-café mais bonitas do mundo

Há viajantes de todos os tipos. Os que gostam de conhecer as praias mais paradisíacas do mundo, os que querem visitar os museus mais famosos, os que escolhem os seus destinos em busca de locais onde a natureza ainda não foi tocada. Os melhores trilhos para fazer caminhadas, os melhores restaurantes, os melhores spas. As possibilidades são quase infinitas. E, no entanto, para quem adora livros, não há coisa melhor do que calcorrear as ruas de uma cidade desconhecida em busca de uma linda e aconchegante livraria sobre a qual se ouviu falar. Estes viajantes bibliófilos têm um top 10 que não podia ser mais adequado, com as 10 mais bonitas livrarias-café do mundo. E a boa notícias é que podem começar o périplo em casa já que a famosa Ler Devagar acaba de ser nomeada uma dessas livrarias.

A emblemática livraria localizada, atualmente, no LX Factory, em Alcântara, acaba de ser classificada no sétimo lugar da lista da plataforma 1000 Libraries, uma referência mundial para amantes de livros e cafés. No top 10, a Ler Devagar ficou à frente de livrarias tão icónicas e charmosas quanto a londrina Maison Assouline, a nova-iorquina Bibliotheque NYC, e a Livraria Funambule, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. À sua frente ficou, em primeiro lugar, a encantadora Minoa Pera, em Istambul; seguida das parisienses The Used Book Café at Merci, Halle Saint-Pierre e Péniche L’Eau et Les Rêves, em segundo, terceiro e quarto lugares; na Cidade do México fica a quinta posição da lista, Cafébreria El Péndulo, no bairro Polanco (é uma cadeia de livrarias, pelo que há mais do que uma); e, por último, em Sydney, na Austrália, em sexto lugar, a Ampersand Café & Bookstore.

Esta classificação foi obtida com base na votação de 200 mil bibliófilos e ávidos consumidores de café. Em maio deste ano, a equipa dos 1000 Libraries Awards nomeou 16 livrarias-cafés que, pode ler-se no site da iniciativa, considerou "excepcionais pelo seu trabalho notável em reinventar a livraria como um ponto vital de encontro comunitário". Só 10 teriam uma oportunidade de ganhar um lugar no top e, durante 60 dias, chegaram votos dos quatro cantos do mundo. Prova de que o livro (e o café, já agora) está bem e recomenda-se. Ainda assim, vender livros e café não era suficiente. Era essencial que estes espaços funcionassem "como o coração pulsante da vida comunitária".

LXFactory Foto: DR

O que torna estes espaços revolucionários? A plataforma explica: "Resolveram um dos maiores desafios da sociedade moderna: o desaparecimento do 'terceiro lugar' – espaços sociais cruciais entre a casa e o trabalho, onde nascem comunidades, florescem ideias e prosperam as ligações humanas. Num mundo cada vez mais digital e isolado, estes cafés-livraria tornaram-se faróis de esperança – locais onde desconhecidos se tornam vizinhos, onde a solidão e a comunidade coexistem, e onde o simples ato de ler e partilhar uma chávena de café cria a base para uma vida cultural."

E não há dúvida que esta descrição assenta como uma luva na lisboeta Ler Devagar, que nem sempre esteve localizada no LX Factory. Fundada em 1999, no Bairro Alto, ocupando as instalações da antiga Litografia de Portugal, na Rua de São Boaventura. O projeto nasceu de um grupo de amigos liderado por José Pinho, que pretendia criar um espaço cultural inovador – uma livraria que funcionasse também como ponto de encontro, galeria de arte, local de debates e eventos literários.

Ao longo dos anos, a pressão imobiliária foi obrigando a Ler Devagar a mudar de lugar, tendo mesmo passado por um período de nomadismo, até que, em 2008, foi convidada a assentar arraiais no LX Factory, na localização de uma antiga gráfica. O espaço tem cerca de 600 metros quadrados, distribuídos por quatro pisos e um pé-direito de 14 metros. Manteve-se a máquina de impressão em grande destaque. A impressionante parede de livros e a instalação artística da bicicleta voadora tornaram-se elementos icónicos do espaço que, além dos livros, vende outros objetos relacionados com o mundo editorial, organiza vários eventos e, claro, como não podia deixar de ser, ou não estaria neste top 10, acolhe todos no seu simpático café.