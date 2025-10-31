Lisbon Art Weekend: quatro dias em que Lisboa respira arte

O Lisbon Art Weekend (LAW) é um retrato vivo da criação artística contemporânea, é uma oportunidade para explorar os espaços, descobrir obras de arte e conhecer os artistas e autores que dão forma ao panorama criativo da capital.

Realizado anualmente, este evento cultural é organizado por uma associação sem fins lucrativos e foi criado com o propósito de fortalecer e dinamizar a cena artística contemporânea da cidade, pretendendo aproximar o público, os artistas e as instituições.

Nesta edição, de 6 a 9 de novembro de 2025, o programa volta a ser intenso e diversificado e conta com novidades. A iniciativa reúne mais de duzentos artistas nacionais e internacionais e o circuito artístico expande-se a mais de quarenta espaços - abrindo portas a exposições, visitas guiadas, performances, workshops e conversas com artistas; incluindo instituições de referência como o Centro de Arte Moderna Gulbenkian, o Maat o Mac/Ccb, a Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, a Fundação Joana Vasconcelos, o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado e o Museu de Arte Contemporânea Armando Martins.

Além disso, entre as novidades deste ano, destaca-se um novo ponto de encontro: o VIP Lounge no rooftop da Ando Living - parceira do evento, na Rua Alexandre Herculano. Entre a Avenida da Liberdade e o Largo do Rato, com vista sobre a cidade e o rio Tejo, o espaço promete ser um ponto de encontro entre artistas, curadores e colecionadores, funcionando como extensão natural da missão do LAW: criar pontes, inspirar conversas, trocar ideias, experiências e perspectivas sobre a arte, e fomentar novas colaborações. No mesmo local decorre também a iniciativa Art Dialogue: “How to Collect Art – Challenges and Strategies”, moderada por Adelaide Duarte e em conversa com os colecionadores Carlos Roque e Rui Brito; marcada para 7 de novembro. A sessão propõe uma reflexão prática sobre o colecionismo contemporâneo e sobre como construir uma coleção privada, desde a visão e intuição estética do colecionador à investigação e compromisso cultural.