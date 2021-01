Joe Biden ganha menos dinheiro como Presidente dos Estados Unidos do que Jeff Bezos

De acordo com, o salário que Joe Biden recebe desde 20 de janeiro, como 46º presidente dos Estados Unidos da América, é bastante superior ao de presidentes de outros países, mas mesmo assim, e com o trabalho que tem pela frente, muitos diriam que não é suficiente.Sabe-se que Joe Biden receberá 400 mil dólares por ano durante o seu mandato. A este valor acrescentam-se 69 mil dólares para despesas e 100 mil dólares para as viagens de cariz presidencial.Contas feitas, pode dizer-se que Joe Biden ganha 569 mil dólares num ano. No entanto, o mais surpreendente de tudo é que, mesmo somando o salário e os extras do presidente dos EUA, não está nem perto do que Jeff Bezos ganha em 5 segundos.É certo que Bezos, o segundo homem mais rico do mundo (ou o primeiro dependendo do dia em que consultamos a lista da Forbes ), bate facilmente qualquer record - de acordo com o portal Unilad, em 2020, o CEO da Amazon ganhou cerca de 716 mil euros a cada 5,56 segundos.Embora Jeff Bezos tenha as suas responsabilidades enquanto empresário, sabemos que estão longe das que Joe Biden terá pela frente.