Joaquim de Almeida partilha histórias em direto no Instagram

A convite da marca de cerveja Guinness, o ator Joaquim de Almeida foi escolhido para ser o anfitrião da nova série "Histórias no Pub", que vai decorrer em direto na sua página oficial de Instagram. O novo programa online promete mostrar um lado mais intimista, onde o ator português, juntamente com os seus convidados, irá partilhar algumas das histórias mais marcantes da sua vida.

"Histórias no Pub" estreou no dia 23 de abril às 22h horas. O primeiro convidado de Joaquim de Almeida foi o ator espanhol Enrique Arce, que encarna a personagem de Arturo Román na série da Netflix La Casa de Papel. Em conversa, o ator confirmou que a série espanhola terá uma quinta temporada. Porém, as gravações estavam programadas para começar em maio, mas tiveram de ser adiadas porque cinco pessoas da equipa testaram positivo para o novo coronavírus.

A segunda sessão está marcada para o próximo dia 26 de abril, domingo, pela mesma hora. Nesse dia, será a vez de Sam The Kid, um dos nomes incontornáveis do hip-hop português, que vai subir ao palco digital, para partilhar as suas histórias com Joaquim de Almeida.

