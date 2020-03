10 Ideias originais para um Dia do Pai em quarentena

Apesar de estarmos a viver uma crise só equiparada a um tempo de guerra, dia 19 de março celebra-se o Dia do Pai e não podemos (nem devemos) deixar a data passar em branco. Quer esteja com o seu pai ou não, certifique-se que ele sabe o quanto gosta dele, tendo em mente que a distância nunca pode ser uma desculpa e os bens materiais que ficaram a faltar este ano são o menos importante. Para tornar a data especial, reunimos algumas ideias que pode fazer com ou pelo seu pai:

Caso vivam em casas diferentes

1- Aproveite o tempo livre e escolha a fotografia que mais gosta dos dois juntos, enviando-a por e-mail logo de manhã, como se fosse um cartão virtual.

2- Selecione algum dos restaurantes que estão a fazer entregas ou take-away na sua região e peça uma refeição que ele adore para a casa dele.

3- Faça uma chamada em vídeo pelo telefone (por WhatsApp, Skype, Facetime, Google Duo) e converse com o seu pai.

4- Façam um passeio virtual, escolhendo juntos um museu que tenha disponibilizado as suas obras online ou vendo uma das óperas ou concertos que estão a ser transmitidos gratuitamente. Após a "visita", comentem as suas obras ou momentos favoritos.

5- Veja um filme em streaming ou pela televisão e discutam suas opiniões no fim.

Se estão na mesma casa

1- Prepare-lhe um pequeno-almoço na cama, como se fossem sair para tomar um brunch.

2- Faça um presente manual com o que tiver em casa, use a sua criatividade.

3- Escreva-lhe uma carta à mão. Já o fez alguma vez?

4- Se ele não estiver a trabalhar, passe o dia com seu pai, não terá tantas oportunidades como esta. Caso ele tiver que trabalhar, aproveite ao máximo o seu tempo livre quando terminar.

5- Antes de se deitar, beba um copo de vinho e tenha uma conversa com o seu pai. Fale com ele como fala com os seus amigos.