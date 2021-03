Há uma nova app para escapar de forma airosa das reuniões no Zoom

Já não suporta entrar noutra reunião do Zoom ? Desde o início da pandemia que a reuniões presenciais, os SMS e as mensagens de voz foram sendo gradualmente substituídas pormais ou menos demoradas no. Dia após dia, uma e outra reunião podem mesmo levar-nos ao exaspero e ao cansaço mental de tantas conversações virtuais.Parece que umantecipou uma necessidade, ao criar agora ouma ferramenta que tem a finalidade de imitar determinados sons, durantes as chamadas no Zoom. "A minha esperança com o Zoom Escaper é que as pessoas o usem para escapar às chamadas Zoom e ter menos trabalho", diz Sam Lavigne, o criador da aplicação, citado pelo diário The Guardian. "Tenho pensado em como esta "sabotagem" pode funcionar num contexto digital, especialmente numa altura em que os meios de produção [laboral] são também dispositivos pessoais que usamos na nossa vida social".A aplicação fornece uma biblioteca de, justificando que tem de sair da chamada. Por exemplo, pode perfeitamente replicar o ruído de uma má ligação, tornando o seu discurso incompreensível. Também pode escolher sons mais frustrantes, como o som de um eco, tal como se estivesse no fundo de um poço. O programador foi mais longe ao replicar ainda o som de como se estivesse a urinar enquanto está na reunião. O objetivo? Que os restantes participantes lhe peçam gentilmente para sair.Veja o tutorial.